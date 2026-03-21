رياضة
فيفا تطلق أول أغنية رسمية لمونديال 2026
Lebanon 24
21-03-2026
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أزاح
الاتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا)، اليوم الجمعة، الستار عن الأغنية الأولى ضمن الألبوم الرسمي لكأس العالم 2026، والتي تحمل عنوان «أخف»، لتكون الإعلان الموسيقي الأول عن النسخة الأكثر شمولية في تاريخ البطولة، والمقرر إقامتها في أميركا، وكندا، والمكسيك.
وتجمع الأغنية، التي أنتجتها استوديوهات «ديف جام»، بين ثلاثة فنانين يمثلون الدول المستضيفة، وهم الأميركي
جيلي
رول، والمكسيكي كارين ليون، والمنتج الكندي سيركوت الحائز على جائزة «غرامي»، وذلك بحسب بيان نشره الاتحاد الدولي عبر موقعه الرسمي.
وتعكس هذه الأغنية تعاوناً فنياً يمزج بين أنماط موسيقية مختلفة، حيث تجمع بين موسيقى الريف الأميركية، والإيقاعات المحلية المكسيكية، في محاولة لتجسيد التنوع الثقافي في أميركا الشمالية، إلى جانب الشغف العالمي بكرة القدم.
وأكد جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، أن الألبوم الرسمي للبطولة لا يقتصر على كونه موسيقى مصاحبة، بل يمثل مؤشراً على مستقبل اللعبة، وتأثيرها الثقافي، مشيراً إلى أن هذه الأغنية تحمل رسالة تعكس الطاقة، والفرح، وستكون جزءاً من أجواء الملاعب، واحتفالات الجماهير حول العالم. من جانبهم، أعرب الفنانون المشاركون عن فخرهم بهذا المشروع، حيث أشار جيلي رول إلى قدرة الموسيقى على الوصول إلى الجماهير في أماكن غير متوقعة، فيما أكد كارين ليون اعتزازه بتمثيل الثقافة المكسيكية في أكبر حدث
رياضي
عالمي.
وأوضح المنتج سيركوت أن الهدف من العمل كان تقديم تجربة موسيقية تجسد روح الدول المستضيفة، وتوحد الجماهير من مختلف أنحاء العالم، انسجاماً مع طبيعة النسخة المقبلة من البطولة التي ستشهد مشاركة 48 منتخباً، وتنوعاً ثقافياً غير مسبوق
مواضيع ذات صلة
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
21/03/2026 10:44:19
21/03/2026 10:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس فيفا: ترامب "يجدد تأكيده أن المنتخب الإيراني مرحب به" في مونديال 2026
Lebanon 24
رئيس فيفا: ترامب "يجدد تأكيده أن المنتخب الإيراني مرحب به" في مونديال 2026
21/03/2026 10:44:19
21/03/2026 10:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل كفوري يطلّ بتتر مسلسل "بالحرام" في رمضان 2026 بأغنية "شو ناطر"
Lebanon 24
وائل كفوري يطلّ بتتر مسلسل "بالحرام" في رمضان 2026 بأغنية "شو ناطر"
21/03/2026 10:44:19
21/03/2026 10:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو الفنان الذي سيغني شارة مسلسل "أنا وهي وهَيا" في رمضان 2026
Lebanon 24
هذا هو الفنان الذي سيغني شارة مسلسل "أنا وهي وهَيا" في رمضان 2026
21/03/2026 10:44:19
21/03/2026 10:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
استعدادا لكأس العالم 2026.. الأرجنتين تواجه منتخبا عربيا بعد إلغاء مباراتها ضد إسبانيا
Lebanon 24
استعدادا لكأس العالم 2026.. الأرجنتين تواجه منتخبا عربيا بعد إلغاء مباراتها ضد إسبانيا
02:00 | 2026-03-21
21/03/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هامبورغ يفرض عقوبة غير مسبوقة على جان لوك دومبي
Lebanon 24
هامبورغ يفرض عقوبة غير مسبوقة على جان لوك دومبي
17:05 | 2026-03-20
20/03/2026 05:05:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بين الريال والبرشا ومان سيتي.. الأندية العالمية تتوحد لتهنئة المسلمين بعيد الفطر
Lebanon 24
بين الريال والبرشا ومان سيتي.. الأندية العالمية تتوحد لتهنئة المسلمين بعيد الفطر
09:35 | 2026-03-20
20/03/2026 09:35:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم غير اعتيادي.. قميص جديد للمنتخب الالماني (صور)
Lebanon 24
بتصميم غير اعتيادي.. قميص جديد للمنتخب الالماني (صور)
05:14 | 2026-03-20
20/03/2026 05:14:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مونديال 2026.. أموال قياسية ورسائل سياسية تهزّ البطولة
Lebanon 24
مونديال 2026.. أموال قياسية ورسائل سياسية تهزّ البطولة
03:30 | 2026-03-20
20/03/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
في لبنان.. رئيس بلدية يتلقى "اتصالاً إسرائيلياً للإخلاء"
Lebanon 24
في لبنان.. رئيس بلدية يتلقى "اتصالاً إسرائيلياً للإخلاء"
12:26 | 2026-03-20
20/03/2026 12:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت مثيرة عن "حزب الله".. هكذا أعاد بناء نفسه!
Lebanon 24
مفاجآت مثيرة عن "حزب الله".. هكذا أعاد بناء نفسه!
16:19 | 2026-03-20
20/03/2026 04:19:24
Lebanon 24
Lebanon 24
برّي يُلاقي "حزب الله"... لا لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل؟
Lebanon 24
برّي يُلاقي "حزب الله"... لا لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل؟
06:00 | 2026-03-20
20/03/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph" يكشف: إيران على حافة الانهيار
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph" يكشف: إيران على حافة الانهيار
06:30 | 2026-03-20
20/03/2026 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تبلغ نتنياهو قبل حرب إيران؟ قناة إسرائيلية تُعلن
Lebanon 24
ماذا تبلغ نتنياهو قبل حرب إيران؟ قناة إسرائيلية تُعلن
13:00 | 2026-03-20
20/03/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في رياضة
02:00 | 2026-03-21
استعدادا لكأس العالم 2026.. الأرجنتين تواجه منتخبا عربيا بعد إلغاء مباراتها ضد إسبانيا
17:05 | 2026-03-20
هامبورغ يفرض عقوبة غير مسبوقة على جان لوك دومبي
09:35 | 2026-03-20
بين الريال والبرشا ومان سيتي.. الأندية العالمية تتوحد لتهنئة المسلمين بعيد الفطر
05:14 | 2026-03-20
بتصميم غير اعتيادي.. قميص جديد للمنتخب الالماني (صور)
03:30 | 2026-03-20
مونديال 2026.. أموال قياسية ورسائل سياسية تهزّ البطولة
01:58 | 2026-03-20
فيفا يعاقب الاتحاد الإسرائيلي.. غرامة وتحذير وخطة إلزامية ضد التمييز
فيديو
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
21/03/2026 10:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
21/03/2026 10:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
19:43 | 2026-03-17
21/03/2026 10:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
