رياضة

فيفا تطلق أول أغنية رسمية لمونديال 2026

Lebanon 24
21-03-2026 | 00:00
فيفا تطلق أول أغنية رسمية لمونديال 2026
فيفا تطلق أول أغنية رسمية لمونديال 2026 photos 0
أزاح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، الستار عن الأغنية الأولى ضمن الألبوم الرسمي لكأس العالم 2026، والتي تحمل عنوان «أخف»، لتكون الإعلان الموسيقي الأول عن النسخة الأكثر شمولية في تاريخ البطولة، والمقرر إقامتها في أميركا، وكندا، والمكسيك.
 
وتجمع الأغنية، التي أنتجتها استوديوهات «ديف جام»، بين ثلاثة فنانين يمثلون الدول المستضيفة، وهم الأميركي جيلي رول، والمكسيكي كارين ليون، والمنتج الكندي سيركوت الحائز على جائزة «غرامي»، وذلك بحسب بيان نشره الاتحاد الدولي عبر موقعه الرسمي.
 
وتعكس هذه الأغنية تعاوناً فنياً يمزج بين أنماط موسيقية مختلفة، حيث تجمع بين موسيقى الريف الأميركية، والإيقاعات المحلية المكسيكية، في محاولة لتجسيد التنوع الثقافي في أميركا الشمالية، إلى جانب الشغف العالمي بكرة القدم.
وأكد جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، أن الألبوم الرسمي للبطولة لا يقتصر على كونه موسيقى مصاحبة، بل يمثل مؤشراً على مستقبل اللعبة، وتأثيرها الثقافي، مشيراً إلى أن هذه الأغنية تحمل رسالة تعكس الطاقة، والفرح، وستكون جزءاً من أجواء الملاعب، واحتفالات الجماهير حول العالم. من جانبهم، أعرب الفنانون المشاركون عن فخرهم بهذا المشروع، حيث أشار جيلي رول إلى قدرة الموسيقى على الوصول إلى الجماهير في أماكن غير متوقعة، فيما أكد كارين ليون اعتزازه بتمثيل الثقافة المكسيكية في أكبر حدث رياضي عالمي.
 
  وأوضح المنتج سيركوت أن الهدف من العمل كان تقديم تجربة موسيقية تجسد روح الدول المستضيفة، وتوحد الجماهير من مختلف أنحاء العالم، انسجاماً مع طبيعة النسخة المقبلة من البطولة التي ستشهد مشاركة 48 منتخباً، وتنوعاً ثقافياً غير مسبوق
مواضيع ذات صلة
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 10:44:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس فيفا: ترامب "يجدد تأكيده أن المنتخب الإيراني مرحب به" في مونديال 2026
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 10:44:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وائل كفوري يطلّ بتتر مسلسل "بالحرام" في رمضان 2026 بأغنية "شو ناطر"
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 10:44:19 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا هو الفنان الذي سيغني شارة مسلسل "أنا وهي وهَيا" في رمضان 2026
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 10:44:19 Lebanon 24 Lebanon 24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:05 | 2026-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:35 | 2026-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:14 | 2026-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-03-21
Lebanon24
17:05 | 2026-03-20
Lebanon24
09:35 | 2026-03-20
Lebanon24
05:14 | 2026-03-20
Lebanon24
03:30 | 2026-03-20
Lebanon24
01:58 | 2026-03-20
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
