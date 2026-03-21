استعدادا لكأس العالم 2026.. الأرجنتين تواجه منتخبا عربيا بعد إلغاء مباراتها ضد إسبانيا

21-03-2026 | 02:00
بعد إلغاء مواجهة "راقصي التانغو" ضد إسبانيا، أكد الاتحاد الموريتاني لكرة القدم خوض منتخبه الأول مباراة ودية أمام الأرجنتين في العاصمة بوينس آيرس يوم الجمعة المقبل.

وكان من المقرر أن يلتقي منتخبا إسبانيا، بطل أوروبا، مع الأرجنتين، بطل كوبا أمريكا، الجمعة المقبل في قطر بنهائي كأس فايناليسما، لكن بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الأحد الماضي إلغاء المباراة، لعدم تمكنه من التوصل إلى اتفاق مع اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وقال الاتحاد الموريتاني في بيان نشره أمس الجمعة على حساب في منصة "إكس": "المرابطون (منتخب موريتانيا) يواجهون بطلة العالم الأرجنتين في مباراة دولية ودية تقام في بوينس آيرس يوم 27 آذار".

وكان من المقرر أن تلعب موريتانيا ضد منتخب فلسطين في المغرب في نفس الفترة، لكن الأخير اعتذر عن عدم خوض المواجهة بسبب الصراع الدائر في المنطقة، وصعوبات في السفر.

وبعد مواجهة موريتانيا، ستستضيف الأرجنتين منافستها غواتيمالا يوم 31 آذار الجاري ضمن تحضيراتها للدفاع عن لقبها في كأس العالم 2026.
 
مواضيع ذات صلة
بعد إلغاء نهائي فايناليسما أمام إسبانيا في الدوحة.. الأرجنتين تواجه غواتيمالا وديا
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 10:44:26 Lebanon 24 Lebanon 24
كأس آسيا لكرة الصالات 2026: مواعيد مباريات المنتخبات العربية
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 10:44:26 Lebanon 24 Lebanon 24
إلغاء مباراة كرة القدم الودية بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا التي كانت مقررة في 27 آذار الحالي في الدوحة
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 10:44:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المكسيك تطمئن جماهير المونديال: "لا خطر" على حضور مباريات كأس العالم 2026
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 10:44:26 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
00:00 | 2026-03-21
Lebanon24
17:05 | 2026-03-20
Lebanon24
09:35 | 2026-03-20
Lebanon24
05:14 | 2026-03-20
Lebanon24
03:30 | 2026-03-20
Lebanon24
01:58 | 2026-03-20
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
