تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
6
o
بشري
9
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
رياضة
استعدادا لكأس العالم 2026.. الأرجنتين تواجه منتخبا عربيا بعد إلغاء مباراتها ضد إسبانيا
Lebanon 24
21-03-2026
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد إلغاء مواجهة "راقصي التانغو" ضد
إسبانيا
، أكد الاتحاد الموريتاني
لكرة القدم
خوض منتخبه الأول مباراة ودية أمام الأرجنتين في العاصمة بوينس آيرس يوم الجمعة المقبل.
وكان من المقرر أن يلتقي منتخبا إسبانيا، بطل
أوروبا
، مع الأرجنتين، بطل كوبا أمريكا، الجمعة المقبل في قطر بنهائي كأس فايناليسما، لكن بسبب الحرب الدائرة في
الشرق الأوسط
، قرر
الاتحاد الأوروبي
لكرة القدم "يويفا" الأحد الماضي إلغاء المباراة، لعدم تمكنه من التوصل إلى اتفاق مع اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.
وقال الاتحاد الموريتاني في بيان نشره أمس الجمعة على حساب في منصة "إكس": "المرابطون (منتخب موريتانيا) يواجهون بطلة العالم الأرجنتين في مباراة دولية ودية تقام في بوينس آيرس يوم 27 آذار".
وكان من المقرر أن تلعب موريتانيا ضد منتخب
فلسطين
في
المغرب
في نفس الفترة، لكن الأخير اعتذر عن عدم خوض المواجهة بسبب الصراع الدائر في المنطقة، وصعوبات في السفر.
وبعد مواجهة موريتانيا، ستستضيف الأرجنتين منافستها غواتيمالا يوم 31 آذار الجاري ضمن تحضيراتها للدفاع عن لقبها في
كأس العالم
2026.
مواضيع ذات صلة
بعد إلغاء نهائي فايناليسما أمام إسبانيا في الدوحة.. الأرجنتين تواجه غواتيمالا وديا
Lebanon 24
بعد إلغاء نهائي فايناليسما أمام إسبانيا في الدوحة.. الأرجنتين تواجه غواتيمالا وديا
21/03/2026 10:44:26
21/03/2026 10:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
كأس آسيا لكرة الصالات 2026: مواعيد مباريات المنتخبات العربية
Lebanon 24
كأس آسيا لكرة الصالات 2026: مواعيد مباريات المنتخبات العربية
21/03/2026 10:44:26
21/03/2026 10:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إلغاء مباراة كرة القدم الودية بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا التي كانت مقررة في 27 آذار الحالي في الدوحة
Lebanon 24
إلغاء مباراة كرة القدم الودية بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا التي كانت مقررة في 27 آذار الحالي في الدوحة
21/03/2026 10:44:26
21/03/2026 10:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسة المكسيك تطمئن جماهير المونديال: "لا خطر" على حضور مباريات كأس العالم 2026
Lebanon 24
رئيسة المكسيك تطمئن جماهير المونديال: "لا خطر" على حضور مباريات كأس العالم 2026
21/03/2026 10:44:26
21/03/2026 10:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي
الشرق الأوسط
كأس العالم
لكرة القدم
نهائي كأس
كرة القدم
أرجنتيني
الأوروبي
قد يعجبك أيضاً
فيفا تطلق أول أغنية رسمية لمونديال 2026
Lebanon 24
فيفا تطلق أول أغنية رسمية لمونديال 2026
00:00 | 2026-03-21
21/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هامبورغ يفرض عقوبة غير مسبوقة على جان لوك دومبي
Lebanon 24
هامبورغ يفرض عقوبة غير مسبوقة على جان لوك دومبي
17:05 | 2026-03-20
20/03/2026 05:05:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بين الريال والبرشا ومان سيتي.. الأندية العالمية تتوحد لتهنئة المسلمين بعيد الفطر
Lebanon 24
بين الريال والبرشا ومان سيتي.. الأندية العالمية تتوحد لتهنئة المسلمين بعيد الفطر
09:35 | 2026-03-20
20/03/2026 09:35:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم غير اعتيادي.. قميص جديد للمنتخب الالماني (صور)
Lebanon 24
بتصميم غير اعتيادي.. قميص جديد للمنتخب الالماني (صور)
05:14 | 2026-03-20
20/03/2026 05:14:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مونديال 2026.. أموال قياسية ورسائل سياسية تهزّ البطولة
Lebanon 24
مونديال 2026.. أموال قياسية ورسائل سياسية تهزّ البطولة
03:30 | 2026-03-20
20/03/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
في لبنان.. رئيس بلدية يتلقى "اتصالاً إسرائيلياً للإخلاء"
Lebanon 24
في لبنان.. رئيس بلدية يتلقى "اتصالاً إسرائيلياً للإخلاء"
12:26 | 2026-03-20
20/03/2026 12:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت مثيرة عن "حزب الله".. هكذا أعاد بناء نفسه!
Lebanon 24
مفاجآت مثيرة عن "حزب الله".. هكذا أعاد بناء نفسه!
16:19 | 2026-03-20
20/03/2026 04:19:24
Lebanon 24
Lebanon 24
برّي يُلاقي "حزب الله"... لا لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل؟
Lebanon 24
برّي يُلاقي "حزب الله"... لا لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل؟
06:00 | 2026-03-20
20/03/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph" يكشف: إيران على حافة الانهيار
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph" يكشف: إيران على حافة الانهيار
06:30 | 2026-03-20
20/03/2026 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تبلغ نتنياهو قبل حرب إيران؟ قناة إسرائيلية تُعلن
Lebanon 24
ماذا تبلغ نتنياهو قبل حرب إيران؟ قناة إسرائيلية تُعلن
13:00 | 2026-03-20
20/03/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
00:00 | 2026-03-21
فيفا تطلق أول أغنية رسمية لمونديال 2026
17:05 | 2026-03-20
هامبورغ يفرض عقوبة غير مسبوقة على جان لوك دومبي
09:35 | 2026-03-20
بين الريال والبرشا ومان سيتي.. الأندية العالمية تتوحد لتهنئة المسلمين بعيد الفطر
05:14 | 2026-03-20
بتصميم غير اعتيادي.. قميص جديد للمنتخب الالماني (صور)
03:30 | 2026-03-20
مونديال 2026.. أموال قياسية ورسائل سياسية تهزّ البطولة
01:58 | 2026-03-20
فيفا يعاقب الاتحاد الإسرائيلي.. غرامة وتحذير وخطة إلزامية ضد التمييز
فيديو
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
21/03/2026 10:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
21/03/2026 10:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
19:43 | 2026-03-17
21/03/2026 10:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24