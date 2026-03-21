استعدادا لكأس العالم 2026.. الأرجنتين تواجه منتخبا عربيا بعد إلغاء مباراتها ضد إسبانيا

بعد إلغاء مواجهة "راقصي التانغو" ضد ، أكد الاتحاد الموريتاني خوض منتخبه الأول مباراة ودية أمام الأرجنتين في العاصمة بوينس آيرس يوم الجمعة المقبل.وكان من المقرر أن يلتقي منتخبا إسبانيا، بطل ، مع الأرجنتين، بطل كوبا أمريكا، الجمعة المقبل في قطر بنهائي كأس فايناليسما، لكن بسبب الحرب الدائرة في ، قرر لكرة القدم "يويفا" الأحد الماضي إلغاء المباراة، لعدم تمكنه من التوصل إلى اتفاق مع اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.وقال الاتحاد الموريتاني في بيان نشره أمس الجمعة على حساب في منصة "إكس": "المرابطون (منتخب موريتانيا) يواجهون بطلة العالم الأرجنتين في مباراة دولية ودية تقام في بوينس آيرس يوم 27 آذار".وكان من المقرر أن تلعب موريتانيا ضد منتخب في في نفس الفترة، لكن الأخير اعتذر عن عدم خوض المواجهة بسبب الصراع الدائر في المنطقة، وصعوبات في السفر.وبعد مواجهة موريتانيا، ستستضيف الأرجنتين منافستها غواتيمالا يوم 31 آذار الجاري ضمن تحضيراتها للدفاع عن لقبها في 2026.