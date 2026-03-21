رياضة
نجم ريال مدريد الصاعد تياغو بيتارش يختار تمثيل منتخب اسبانيا
Lebanon 24
21-03-2026
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن لاعب وسط
ريال مدريد
الصاعد تياغو بيتارش اختياره تمثيل منتخب
إسبانيا
، رغم محاولات الاتحاد
المغربي
لكرة القدم
لضمه إلى كتيبة "أسود الأطلس".
وكشف مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي خلال
مؤتمر صحفي
أمس الجمعة، على هامش الإعلان عن قائمة "لاروخا" لمواجهة
صربيا
ومصر وديا هذا الشهر، عن قرار بيتارش قائلا: "الخبر الأهم أن تياغو يريد اللعب مع إسبانيا، إنه فتى ملتزم جدا مع المنتخب الإسباني"، مضيفا: "نحترم تماما من يقرر عكس ذلك، لكن يسعدنا كثيرا أن تيّاغو اختار ارتداء قميصنا".
وولد بيتارش في آب 2007 بمدينة فوينلابرادا
الإسبانية
لعائلة مغربية الأصل، مما منحه جنسية مزدوجة أهلته للاختيار بين المنتخبين المغربي والإسباني.
ويصنف اللاعب البالغ من العمر 18 عاما كأحد ألمع المواهب الصاعدة في
أوروبا
حاليا، خاصة بعد نجاحه في فرض نفسه ضمن صفوف الفريق الأول لريال
مدريد
والمشاركة في 5 مباريات حديثة.
منتخب الأرجنتين يضم بريستياني ويستبعد نجم ريال مدريد
البديل الصاعد لتيك توك.. فلسطيني أسترالي يطلق UpScrolled
ليست مجرد إعارة.. ماذا يحضر النادي الفرنسي لخطف نجم ريال مدريد؟
فيصل كرامي : من الآن وصاعدا كل نقطة دم تسقط ستتحمل الحكومة المسؤولية
استعدادا لكأس العالم 2026.. الأرجنتين تواجه منتخبا عربيا بعد إلغاء مباراتها ضد إسبانيا
فيفا تطلق أول أغنية رسمية لمونديال 2026
هامبورغ يفرض عقوبة غير مسبوقة على جان لوك دومبي
بين الريال والبرشا ومان سيتي.. الأندية العالمية تتوحد لتهنئة المسلمين بعيد الفطر
بتصميم غير اعتيادي.. قميص جديد للمنتخب الالماني (صور)
في لبنان.. رئيس بلدية يتلقى "اتصالاً إسرائيلياً للإخلاء"
مفاجآت مثيرة عن "حزب الله".. هكذا أعاد بناء نفسه!
ماذا تبلغ نتنياهو قبل حرب إيران؟ قناة إسرائيلية تُعلن
بعد 18 يومًا من عملية "زئير الأسد".. تقديرات إسرائيلية تكشف حجم الخسائر الإيرانية
هل بدأت أميركا "معركة السيطرة على هرمز"؟
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
استهداف شقة في زقاق البلاط
