نجم ريال مدريد الصاعد تياغو بيتارش يختار تمثيل منتخب اسبانيا

أعلن لاعب وسط الصاعد تياغو بيتارش اختياره تمثيل منتخب ، رغم محاولات الاتحاد لضمه إلى كتيبة "أسود الأطلس".



وكشف مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي خلال أمس الجمعة، على هامش الإعلان عن قائمة "لاروخا" لمواجهة ومصر وديا هذا الشهر، عن قرار بيتارش قائلا: "الخبر الأهم أن تياغو يريد اللعب مع إسبانيا، إنه فتى ملتزم جدا مع المنتخب الإسباني"، مضيفا: "نحترم تماما من يقرر عكس ذلك، لكن يسعدنا كثيرا أن تيّاغو اختار ارتداء قميصنا".



وولد بيتارش في آب 2007 بمدينة فوينلابرادا لعائلة مغربية الأصل، مما منحه جنسية مزدوجة أهلته للاختيار بين المنتخبين المغربي والإسباني.



ويصنف اللاعب البالغ من العمر 18 عاما كأحد ألمع المواهب الصاعدة في حاليا، خاصة بعد نجاحه في فرض نفسه ضمن صفوف الفريق الأول لريال والمشاركة في 5 مباريات حديثة.

