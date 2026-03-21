تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

نجم ريال مدريد الصاعد تياغو بيتارش يختار تمثيل منتخب اسبانيا

Lebanon 24
21-03-2026 | 05:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن لاعب وسط ريال مدريد الصاعد تياغو بيتارش اختياره تمثيل منتخب إسبانيا، رغم محاولات الاتحاد المغربي لكرة القدم لضمه إلى كتيبة "أسود الأطلس".

وكشف مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة، على هامش الإعلان عن قائمة "لاروخا" لمواجهة صربيا ومصر وديا هذا الشهر، عن قرار بيتارش قائلا: "الخبر الأهم أن تياغو يريد اللعب مع إسبانيا، إنه فتى ملتزم جدا مع المنتخب الإسباني"، مضيفا: "نحترم تماما من يقرر عكس ذلك، لكن يسعدنا كثيرا أن تيّاغو اختار ارتداء قميصنا".

وولد بيتارش في آب 2007 بمدينة فوينلابرادا الإسبانية لعائلة مغربية الأصل، مما منحه جنسية مزدوجة أهلته للاختيار بين المنتخبين المغربي والإسباني.

ويصنف اللاعب البالغ من العمر 18 عاما كأحد ألمع المواهب الصاعدة في أوروبا حاليا، خاصة بعد نجاحه في فرض نفسه ضمن صفوف الفريق الأول لريال مدريد والمشاركة في 5 مباريات حديثة.
ريال مدريد

لكرة القدم

مؤتمر صحفي

الإسبانية

كرة القدم

إسبانيا

المغربي

أوروبا

Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24