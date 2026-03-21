استبعاد آزمون من تشكيلة منتخب إيران.. ما السبب؟

استبعد النجم سردار آزمون من تشكيلة التي أعلن عنها لخوض مباراتين وديتين استعدادا لكأس العالم، وذلك ‌بعد تقارير إيرانية قالت إنه طرد من المنتخب بسبب تصرف اعتبر خيانة للحكومة.

وكان آزمون الذي سجل 57 هدفا في 91 مباراة دولية، أبرز الغائبين عن تشكيلة المنتخب المكونة من 35 لاعبا، والتي أعلنها المدرب أمير ⁠قالينوي أمس الجمعة لخوض مباراتين وديتين ضد نيجيريا وكوستاريكا في مدينة أنطاليا .



وأثار آزمون، الذي يلعب حاليا مع نادي شباب الأهلي في ، غضب السلطات هذا الأسبوع بعد نشره صورة على حسابه في "إنستغرام" تظهر لقاءه بحاكم دبي راشد آل مكتوم.

وجاء ذلك في وقت شنت فيه إيران هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة على الإمارات، عقب ضربات ‌أمريكية ⁠وإسرائيلية أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.



ونقلت وكالة أنباء "فارس"، عن "مصدر مطلع داخل المنتخب الوطني" قوله إن آزمون طرد من الفريق.



ولم يصدر الاتحاد الإيراني أي بيان رسمي أو توضيح حتى الآن بشأن استبعاد آزمون من تشكيلة المنتخب الوطني.