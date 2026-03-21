رياضة

استبعاد آزمون من تشكيلة منتخب إيران.. ما السبب؟

Lebanon 24
21-03-2026 | 09:29
استبعاد آزمون من تشكيلة منتخب إيران.. ما السبب؟
استبعد النجم سردار آزمون من تشكيلة إيران التي أعلن عنها لخوض مباراتين وديتين استعدادا لكأس العالم، وذلك ‌بعد تقارير إيرانية قالت إنه طرد من المنتخب بسبب تصرف اعتبر خيانة للحكومة.
 
وكان آزمون الذي سجل 57 هدفا في 91 مباراة دولية، أبرز الغائبين عن تشكيلة المنتخب الإيراني المكونة من 35 لاعبا، والتي أعلنها المدرب أمير ⁠قالينوي أمس الجمعة لخوض مباراتين وديتين ضد نيجيريا وكوستاريكا في مدينة أنطاليا التركية.

وأثار آزمون، الذي يلعب حاليا مع نادي شباب الأهلي في الإمارات، غضب السلطات الإيرانية هذا الأسبوع بعد نشره صورة على حسابه في "إنستغرام" تظهر لقاءه بحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.
 
وجاء ذلك في وقت شنت فيه إيران هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة على الإمارات، عقب ضربات ‌أمريكية ⁠وإسرائيلية أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

ونقلت وكالة أنباء "فارس"، عن "مصدر مطلع داخل المنتخب الوطني" قوله إن آزمون طرد من الفريق.

ولم يصدر الاتحاد الإيراني لكرة القدم أي بيان رسمي أو توضيح حتى الآن بشأن استبعاد آزمون من تشكيلة المنتخب الوطني. (روسيا اليوم) 
