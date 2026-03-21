رياضة
استبعاد آزمون من تشكيلة منتخب إيران.. ما السبب؟
استبعد النجم سردار آزمون من تشكيلة
إيران
التي أعلن عنها لخوض مباراتين وديتين استعدادا لكأس العالم، وذلك بعد تقارير إيرانية قالت إنه طرد من المنتخب بسبب تصرف اعتبر خيانة للحكومة.
وكان آزمون الذي سجل 57 هدفا في 91 مباراة دولية، أبرز الغائبين عن تشكيلة المنتخب
الإيراني
المكونة من 35 لاعبا، والتي أعلنها المدرب أمير قالينوي أمس الجمعة لخوض مباراتين وديتين ضد نيجيريا وكوستاريكا في مدينة أنطاليا
التركية
.
وأثار آزمون، الذي يلعب حاليا مع نادي شباب الأهلي في
الإمارات
، غضب السلطات
الإيرانية
هذا الأسبوع بعد نشره صورة على حسابه في "إنستغرام" تظهر لقاءه بحاكم دبي
محمد بن
راشد آل مكتوم.
وجاء ذلك في وقت شنت فيه إيران هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة على الإمارات، عقب ضربات أمريكية وإسرائيلية أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.
ونقلت وكالة أنباء "فارس"، عن "مصدر مطلع داخل المنتخب الوطني" قوله إن آزمون طرد من الفريق.
ولم يصدر الاتحاد الإيراني
لكرة القدم
أي بيان رسمي أو توضيح حتى الآن بشأن استبعاد آزمون من تشكيلة المنتخب الوطني. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
استبعاد متسابق في أولمبياد 2026.. ما السبب؟
Lebanon 24
استبعاد متسابق في أولمبياد 2026.. ما السبب؟
21/03/2026 21:17:59
21/03/2026 21:17:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران ترد على ترامب: لا استبعاد من المونديال!
Lebanon 24
إيران ترد على ترامب: لا استبعاد من المونديال!
21/03/2026 21:17:59
21/03/2026 21:17:59
Lebanon 24
Lebanon 24
برلمان إيران: استبعاد أوروبا من المحادثات لعدم موثوقيتها وافتقارها للصلاحيات
Lebanon 24
برلمان إيران: استبعاد أوروبا من المحادثات لعدم موثوقيتها وافتقارها للصلاحيات
21/03/2026 21:17:59
21/03/2026 21:17:59
Lebanon 24
Lebanon 24
منتخب الأرجنتين يضم بريستياني ويستبعد نجم ريال مدريد
Lebanon 24
منتخب الأرجنتين يضم بريستياني ويستبعد نجم ريال مدريد
21/03/2026 21:17:59
21/03/2026 21:17:59
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
المنتخب الأرجنتيني يجدد ثقته بالملاعب العربية ويختار الإمارات مقراً لتحضيراته العالمية
Lebanon 24
المنتخب الأرجنتيني يجدد ثقته بالملاعب العربية ويختار الإمارات مقراً لتحضيراته العالمية
15:00 | 2026-03-21
21/03/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اليابان تتربع على عرش آسيا للسيدات.. وسقوط مدوٍّ لأستراليا في النهائي
Lebanon 24
اليابان تتربع على عرش آسيا للسيدات.. وسقوط مدوٍّ لأستراليا في النهائي
12:43 | 2026-03-21
21/03/2026 12:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في مواجهته ضد برايتون.. ليفربول يتلقى ضربة مبكرة
Lebanon 24
في مواجهته ضد برايتون.. ليفربول يتلقى ضربة مبكرة
11:21 | 2026-03-21
21/03/2026 11:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
نجم ريال مدريد الصاعد تياغو بيتارش يختار تمثيل منتخب اسبانيا
Lebanon 24
نجم ريال مدريد الصاعد تياغو بيتارش يختار تمثيل منتخب اسبانيا
05:00 | 2026-03-21
21/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدادا لكأس العالم 2026.. الأرجنتين تواجه منتخبا عربيا بعد إلغاء مباراتها ضد إسبانيا
Lebanon 24
استعدادا لكأس العالم 2026.. الأرجنتين تواجه منتخبا عربيا بعد إلغاء مباراتها ضد إسبانيا
02:00 | 2026-03-21
21/03/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
لبنان تحت تأثير العاصفة: أمطار غزيرة وثلوج ومنخفض جويّ جديد في هذا التاريخ
Lebanon 24
لبنان تحت تأثير العاصفة: أمطار غزيرة وثلوج ومنخفض جويّ جديد في هذا التاريخ
07:13 | 2026-03-21
21/03/2026 07:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت مثيرة عن "حزب الله".. هكذا أعاد بناء نفسه!
Lebanon 24
مفاجآت مثيرة عن "حزب الله".. هكذا أعاد بناء نفسه!
16:19 | 2026-03-20
20/03/2026 04:19:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدولار.. تسهيلات للدفع بسبب الحرب
Lebanon 24
بالدولار.. تسهيلات للدفع بسبب الحرب
17:06 | 2026-03-20
20/03/2026 05:06:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تريده إسرائيل من لبنان.. تقريرٌ إيطالي يتحدّث
Lebanon 24
هذا ما تريده إسرائيل من لبنان.. تقريرٌ إيطالي يتحدّث
17:53 | 2026-03-20
20/03/2026 05:53:50
Lebanon 24
Lebanon 24
حالة وفاة... إليكم ما شهدته طائرة بعد ساعة من إقلاعها
Lebanon 24
حالة وفاة... إليكم ما شهدته طائرة بعد ساعة من إقلاعها
07:45 | 2026-03-21
21/03/2026 07:45:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
21/03/2026 21:17:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
21/03/2026 21:17:59
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
19:43 | 2026-03-17
21/03/2026 21:17:59
Lebanon 24
Lebanon 24
