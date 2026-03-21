في مواجهته ضد برايتون.. ليفربول يتلقى ضربة مبكرة

صمد هوغو إيكيتيكي مهاجم فريق لأقل من ثماني دقائق قبل أن يضطر للخروج من الملعب وهو يعرج خلال مباراة فريقه أمام برايتون بالدوري الإنكليزي الممتاز .

وتعرض اللاعب الفرنسي الدولي لإصابة بعد تدخل من جيمس ميلنر، لاعب وسط برايتون، في الدقيقة الثالثة.

وبعد أن تلقى العلاج، حاول إيكيتيكي الاستمرار ولكنه لم يستطع استكمال المباراة وتم اشراك كورتيس جونز بدلا منه.



ويفتقد ليفربول بالفعل في لقاء اليوم لثلاثة من أبرز نجومه وهم والمهاجم السويدي ألكسندر إيزاك والحارس البرازيلي أليسون بيكر. (روسيا اليوم)