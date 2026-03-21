هدف "قاتل" ينهي أحلام بيراميدز.. والجيش الملكي بطلاً لموقعة المغرب

ودّع نادي بيراميدز المصري منافسات أبطال من دور المجموعات، بعد تلقيه خسارة "مريرة" أمام مضيفه بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعتهما على بالرباط.



وجاء هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول، ليعقد مهمة الفريق المصري الذي عجز عن العودة في النتيجة طوال دقائق اللقاء. وبهذه النتيجة، تجمد رصيد بيراميدز عند نقاطه السابقة، ليفقد رسمياً حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، بينما عزز موقعه في المجموعة ضامناً استكمال مشواره القاري.





