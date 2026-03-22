Advertisement

"لن يأخذها أحد مني".. نجم السنغال يتحدى قرار "كاف" ويُحرج زميله المغربي

علّق النجم السنغالي باتيه سيس، لاعب رايو فاليكانو الإسباني، بابتسامة عريضة وروح معنوية عالية على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الأخير بتجريد منتخب بلاده من لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 ومنحه للمنتخب المغربي.

وفي تصريحات أدلى بها في المنطقة المختلطة عقب مباراة فريقه ضد سامسون سبور، أكد سيس أن المشاعر التي تسيطر عليه هي "السعادة لا الغضب"، قائلاً بلهجة واثقة: "أنا سعيد أكثر من كوني غاضباً.. كيف أغضب وأنا أحمل ميداليتي هنا؟ لن يأخذها أحد مني".

ولم يفوت اللاعب السنغالي الفرصة لممازحة زميله في الفريق، النجم المغربي إلياس أخوماش، حيث كشف بضحكة واسعة: "كنت سأحضر الميدالية لأقدمها لإلياس، لكنه لم يرغب بها"، وذلك وسط أجواء من المرح تقاسمها مع زميله نوبل ميندي أمام عدسات الصحفيين، لتضفي هذه التصريحات مسحة من الفكاهة على القضية القانونية التي شغلت الشارع الرياضي الأفريقي.

Advertisement
