فنّانة تسببت بموقف مؤلم لابنة لاعب رياضي.. والاخير يفتح مواجهة علنية معها

فتح لاعب جورجينيو مواجهة علنية مع نجمة البوب تشابل روان، بعدما اتهمها بالتسبب في موقف مؤلم لابنته الصغيرة خلال وجود العائلة في أحد فنادق ساو باولو، على هامش مهرجان "لولابالوزا ".



وقال جورجينيو، في منشور مطول عبر "إنستغرام ستوريز" بالبرتغالية والإنجليزية، إن زوجته كاثرين هاردينغ كانت برفقة ابنتهما البالغة 11 عاما في الفندق نفسه الذي تقيم فيه روان، وإن الطفلة كانت متحمسة للغاية لرؤية الفنانة التي كانت من أشد المعجبات بها.



وبحسب روايته، فإن ابنته لم تقترب من أو تتحدث إليها، بل مرت قرب طاولتها أثناء الإفطار، ونظرت إليها للتأكد من هويتها ثم ابتسمت وعادت إلى مكانها. إلا أن الأمور، وفق قوله، تطورت بعد ذلك عندما حضر أحد عناصر الأمن إلى طاولة العائلة وتحدث بأسلوب حاد، متهما الطفلة بأنها "أهانت" أو "ضايقت" الفنانة.



وأضاف جورجينيو أن الحارس لوّح بتقديم شكوى إلى الفندق، بينما كانت ابنته جالسة تبكي، مؤكدا أن ما حدث صدمها بشدة وأدخلها في حالة من الانهيار.



وانتقد اللاعب طريقة التعامل مع طفلته، معتبرا أن ما جرى لا يمكن وصفه بأنه تجاوز للحدود، بل مجرد تصرف عفوي من طفلة متحمسة لرؤية فنانة تحبها. وقال إن من المحزن أن يصدر مثل هذا التصرف عن شخصية يفترض أن تدرك قيمة جمهورها.



وفي ختام منشوره، وجه جورجينيو انتقادا مباشرا إلى روان، معتبرا أن الفنان لا يمكنه تجاهل محبة المعجبين له، وكتب في رسالة حادة أن "من دون جمهورك، لن تكوني شيئا"، مضيفا أن الفنانة "لا تستحق" عاطفة معجبيها.



كما أعادت كاثرين هاردينغ نشر تصريحات زوجها عبر حسابها، وأرفقتها بصورة للافتة كانت ابنتهما قد أعدتها من أجل حضور حفل روان، في إشارة إلى مدى حماسها قبل وقوع الحادثة.



وتأتي هذه الواقعة في وقت تعرف فيه تشابل روان بمواقفها الصارمة حيال وضع حدود واضحة مع المعجبين والمصورين، وكانت قد أثارت الجدل في وقت سابق بعدما انتقدت معجبين ومصورين انتظروها خارج مطعم، واعتبرت أنهم كانوا "يضايقونها". (بيبول)

