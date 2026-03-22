Advertisement

فنّانة تسببت بموقف مؤلم لابنة لاعب رياضي.. والاخير يفتح مواجهة علنية معها

Lebanon 24
22-03-2026 | 01:45
فنّانة تسببت بموقف مؤلم لابنة لاعب رياضي.. والاخير يفتح مواجهة علنية معها
فتح لاعب كرة القدم الإيطالي جورجينيو مواجهة علنية مع نجمة البوب تشابل روان، بعدما اتهمها بالتسبب في موقف مؤلم لابنته الصغيرة خلال وجود العائلة في أحد فنادق ساو باولو، على هامش مهرجان "لولابالوزا البرازيل".

وقال جورجينيو، في منشور مطول عبر "إنستغرام ستوريز" بالبرتغالية والإنجليزية، إن زوجته كاثرين هاردينغ كانت برفقة ابنتهما البالغة 11 عاما في الفندق نفسه الذي تقيم فيه روان، وإن الطفلة كانت متحمسة للغاية لرؤية الفنانة التي كانت من أشد المعجبات بها.

وبحسب روايته، فإن ابنته لم تقترب من المغنية أو تتحدث إليها، بل مرت قرب طاولتها أثناء الإفطار، ونظرت إليها للتأكد من هويتها ثم ابتسمت وعادت إلى مكانها. إلا أن الأمور، وفق قوله، تطورت بعد ذلك عندما حضر أحد عناصر الأمن إلى طاولة العائلة وتحدث بأسلوب حاد، متهما الطفلة بأنها "أهانت" أو "ضايقت" الفنانة.

وأضاف جورجينيو أن الحارس لوّح بتقديم شكوى إلى الفندق، بينما كانت ابنته جالسة تبكي، مؤكدا أن ما حدث صدمها بشدة وأدخلها في حالة من الانهيار.

وانتقد اللاعب طريقة التعامل مع طفلته، معتبرا أن ما جرى لا يمكن وصفه بأنه تجاوز للحدود، بل مجرد تصرف عفوي من طفلة متحمسة لرؤية فنانة تحبها. وقال إن من المحزن أن يصدر مثل هذا التصرف عن شخصية يفترض أن تدرك قيمة جمهورها.

وفي ختام منشوره، وجه جورجينيو انتقادا مباشرا إلى روان، معتبرا أن الفنان لا يمكنه تجاهل محبة المعجبين له، وكتب في رسالة حادة أن "من دون جمهورك، لن تكوني شيئا"، مضيفا أن الفنانة "لا تستحق" عاطفة معجبيها.

كما أعادت كاثرين هاردينغ نشر تصريحات زوجها عبر حسابها، وأرفقتها بصورة للافتة كانت ابنتهما قد أعدتها من أجل حضور حفل روان، في إشارة إلى مدى حماسها قبل وقوع الحادثة.

وتأتي هذه الواقعة في وقت تعرف فيه تشابل روان بمواقفها الصارمة حيال وضع حدود واضحة مع المعجبين والمصورين، وكانت قد أثارت الجدل في وقت سابق بعدما انتقدت معجبين ومصورين انتظروها خارج مطعم، واعتبرت أنهم كانوا "يضايقونها". (بيبول)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصّار: موقف حزب الله الرافض لنزع السلاح يضعف موقف الدولة في مواجهة إسرائيل دبلوماسيا
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 12:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يهدد منتخب إيران علناً… والأخير يردّ
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 12:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24
صفحات من كتاب سركيس امام عون: مواجهة التحدّي بموقف موحّد!
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 12:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 12:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-03-22
Lebanon24
03:29 | 2026-03-22
Lebanon24
02:26 | 2026-03-22
Lebanon24
00:00 | 2026-03-22
Lebanon24
17:30 | 2026-03-21
Lebanon24
15:00 | 2026-03-21
