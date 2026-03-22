يوفنتوس يهدر فوزا ثمينا

وافتتح كينان يلدز التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 14، قبل أن يدرك التعادل لساسولو مطلع الشوط الثاني، ليبقى اللقاء مفتوحا حتى اللحظات الأخيرة.وفي الدقيقة 87، حصل يوفنتوس على فرصة ذهبية لحسم المباراة، لكن حارس ساسولو أريانيت موريتش تصدى لركلة الجزاء التي نفذها ، ليحافظ على التعادل ويمنح فريقه نقطة ثمينة خارج أرضه.وبهذا التعادل، رفع يوفنتوس رصيده إلى 54 نقطة، ليتلقى ضربة جديدة في صراعه على المراكز المؤهلة إلى ، بينما واصل ساسولو خروجه بنتيجة إيجابية من ملعب صعب رغم الظروف التي أحاطت بالفريق قبل اللقاء.وبحسب التقارير، فإن هذه النتيجة أبقت يوفنتوس تحت ضغط كبير في سباق المربع الذهبي، في وقت بدا فيه التعادل بمثابة تعثر جديد لفريق لم يحسن استثمار أفضليته وفرصه.