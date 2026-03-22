|
رباعية تعيد الهيبة.. باريس سان جيرمان يسحق نيس ويسترد الصدارة

22-03-2026 | 03:29
استعاد باريس سان جيرمان توازنه في الدوري الفرنسي، بعدما حقق فوزا كبيرا على نيس برباعية نظيفة في الجولة السابعة والعشرين، ليعود مباشرة إلى صدارة الترتيب بعد تعثره في الجولة الماضية أمام موناكو.

وجاءت أهداف الفريق الباريسي عبر نونو مينديز من ركلة جزاء في الدقيقة 42، ثم ديزيري دوي مع بداية الشوط الثاني بعد تمريرة من مينديز، قبل أن يضيف الوافد الشاب درو فرنانديز هدفه الأول بقميص باريس، ويختتم وارن زائير إيمري الرباعية في الدقائق الأخيرة.

وازدادت معاناة نيس بعد طرد يوسف ندايشيميي في الدقيقة 61، ما منح باريس أفضلية ميدانية واضحة ساعدته على توسيع الفارق وحسم المباراة من دون عناء كبير في الربع ساعة الأخيرة.

وبهذا الانتصار، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 60 نقطة من 26 مباراة، متقدما بفارق نقطة واحدة على لنس الذي خاض مباراة أكثر، فيما بقي نيس عند 27 نقطة في منطقة مقلقة قرب صراع الهبوط.

وشكّل الفوز رسالة واضحة بأن باريس لا يزال ممسكا بإيقاع المنافسة المحلية، خصوصا أنه جاء بعد أيام قليلة من الزخم الأوروبي الكبير الذي رافق تأهله القاري، ليؤكد قدرته على الرد السريع محليا أيضا.
