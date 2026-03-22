Advertisement

رياضة

غي: الألقاب تُحسم في الملعب لا في المكاتب

Lebanon 24
22-03-2026 | 07:34
غي: الألقاب تُحسم في الملعب لا في المكاتب
غي: الألقاب تُحسم في الملعب لا في المكاتب photos 0
أبدى لاعب وسط المنتخب السنغالي إدريسا غي استعداده لـ«إعادة الميداليات» التي نالها مع زملائه، بعد التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم إلى المغرب، بعد منحه لـ«أسود الأطلس» على الورق، رغم خسارته النهائي على أرض الملعب؛ وذلك «لتهدئة التوتر» بين البلدين.

وقال غي، على قناة «كانال +»، عقب فوز فريقه إيفرتون على تشيلسي في «الدوري الإنجليزي» 3-0: «أتعهد شخصياً بجمع الميداليات، وربما إعادتها إلى المغرب إذا كان ذلك قد يخفف التوتر بين البلدين».

وأضاف: «هذا الأمر سخيف... مباراة كرة القدم تُحسَم على أرض الملعب، وهذا ما فعلناه في المغرب. قمنا بما يلزم في الملعب، فزنا بتلك المباراة. نستحق أن نكون أبطال أفريقيا، ونحن أبطال أفريقيا بالنسبة لنا! الألقاب تُكسَب على أرض الملعب، وليس في المكاتب».

وحمل غي شارة قيادة السنغال في نهائي البطولة، بديلاً للمدافع كاليدو كوليبالي الموقوف.

وبعد شهرين من المباراة النهائية التي فاز بها «أسود التيرانغا» 1-0 بعد التمديد في الرباط في 18 كانون الثاني، أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، الثلاثاء، عدّ السنغال «منسحباً من النهائي»، واعتماد النتيجة على الورق 3-0 لصالح المغرب.

وعلى أثر القرار، أعلن الاتحاد المغربي أنه سيلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، أعلى هيئة قضائية رياضية ومقرها لوزان.

وقال غي، : «لو كان الأمر يعود إليّ، لقلتُ للاتحاد ألا يتقدّم باستئناف».

كان عدد من لاعبي السنغال قد غادروا أرضية الملعب ليلة النهائي احتجاجاً على ركلة جزاء مُنحت للمغرب في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، بعد الرجوع لحَكَم الفيديو المساعد «في إيه آر»، في وقتٍ كان التعادل السلبي مسيطراً.

واستؤنف اللعب بعد ربع ساعة من الفوضى والتوتر، مع قيام جماهير السنغال برمي مقذوفات، ومحاولة اقتحام أرضية الملعب. وأضاع المغربي إبراهيم دياز ركلة الجزاء، قبل أن يفوز السنغال بهدف غي في الوقت الإضافي.

Advertisement
