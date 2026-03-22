سلوت يعترف: ليفربول ليس جيداً رغم "الإنفاق الهائل"

اعترف ، مدرب الإنكليزي، ، بأن أداء الفريق "ليس جيداً بما يكفي" في الممتاز.



وتعرض ليفربول لانتكاسة جديدة في حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنكليزي الممتاز بعد الخسارة 2-1 أمام ، إذ يحتل في الترتيب بفارق 21 نقطة عن المتصدر.



وكان يتوقع أن يكون ليفربول منافساً على اللقب هذا الموسم بعد إنفاق قياسي في سوق الانتقالات الصيفية بلغ حوالي 450 مليون جنيه إسترليني (600 مليون دولار) على ثمانية لاعبين.

وقال المدرب : من المنطقي تماما أنه إذا فزت بالدوري الموسم الماضي وأنفقت 150 مليون جنيه إسترليني، وليس 450 مليوناً، فإن التوقعات تكون عالية.



وأضاف: وكانت هذه التوقعات مرتفعة بالنسبة للمحللين، وللإعلام، ولي، وللجماهير. لكن نادينا ينظر إلى الوضع والتحديات التي واجهناها طوال الموسم، وعندها قد نكون أكثر واقعية بشأن سبب سير هذا الموسم على هذا النحو.