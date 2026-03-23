Advertisement

رياضة

مانشستر سيتي يبدد أحلام أرسنال ويتوج بكأس الرابطة

Lebanon 24
23-03-2026 | 00:00
مانشستر سيتي يبدد أحلام أرسنال ويتوج بكأس الرابطة
توج مانشستر سيتي بلقب بطولة كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة لكرة القدم (كأس كاراباو)، للمرة التاسعة في تاريخه عقب فوزه 2 / صفر على أرسنال، الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.
 
وارتدى نيكو أوريلي ثوب المتألق في المباراة، عقب تسجيله هدفي مانشستر سيتي في غضون أربع دقائق فقط، حيث افتتح التسجيل للفريق في الدقيقة 60، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 64.

وعجز أرسنال عن العودة للمباراة خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ليفشل مجددا في التتويج باللقب، الذي حصل عليه في موسمي 1986 / 1987، و1992 / 1993، لتواصل تلك البطولة في تكريس عقدتها للفريق اللندني، الذي كان يحلم بالحصول على الرباعية التاريخية (الدوري الإنكليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس إنكلترا، كأس الرابطة)، خلال الموسم الحالي.

وكان هذا هو النهائي السابع الذي يخسره أرسنال في كأس الرابطة والرابع على التوالي، لتظل تلك المسابقة عصية عن النادي العريق حتى إشعار آخر.

في المقابل، يأتي تتويج سيتي بمثابة دفعة معنوية في توقيت مثالي لفريق غوارديولا الذي ودّع قبل أيام دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي أمام ريال مدريد الإسباني.
 

Advertisement
