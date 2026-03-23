مرموش يحتفل بأول الألقاب.. بداية ذهبية مع مانشستر سيتي

أعرب عمر مرموش، لاعب ، عن سعادته الكبيرة بعد التتويج بأول لقب في مسيرته الاحترافية، عقب فوز فريقه بلقب كأس الرابطة على حساب بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية.



وقال مرموش في تصريحات نشرها حساب سيتي: "إحساس جميل جدا بتحقيق أول بطولة ولن تكون الأخيرة إن شاء الله".



وأضاف أن الفريق يتعامل مع الموسم خطوة بخطوة، مشيراً إلى أن التركيز سيكون على كل مباراة على حدة، قبل معرفة كيف سينتهي مشوار .



كما تحدث عن بصمته في نصف النهائي أمام نيوكاسل، مؤكداً أنه يحاول دائماً مساعدة الفريق على تحقيق الألقاب، معبّراً عن سعادته الكبيرة بإحراز أول بطولة في مشواره، ومشدداً على أن القادم سيكون أفضل.



وكان مرموش قد لعب دوراً بارزاً في بلوغ مانشستر سيتي النهائي، بعدما سجل 4 أهداف أمام نيوكاسل في نصف النهائي.



وبهذا التتويج، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 9 ألقاب في كأس الرابطة، محققاً لقبه الأول في المسابقة منذ عام 2021، ليصبح ثاني أكثر الأندية تتويجاً بها خلف صاحب 10 ألقاب.



كما منح هذا اللقب المدرب إنجازاً جديداً، بعدما أصبح الأكثر تتويجاً بكأس الرابطة الإنكليزية برصيد 5 ألقاب، فيما شكّل التتويج لحظة خاصة لمرموش الذي افتتح بها سجل ألقابه مع السيتي وفي مسيرته الاحترافية عموماً.

