Advertisement
رياضة
مرموش يحتفل بأول الألقاب.. بداية ذهبية مع مانشستر سيتي
Lebanon 24
23-03-2026
|
01:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعرب عمر مرموش، لاعب
مانشستر سيتي
، عن سعادته الكبيرة بعد التتويج بأول لقب في مسيرته الاحترافية، عقب فوز فريقه بلقب كأس الرابطة
الإنكليزية
على حساب
أرسنال
بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية.
وقال مرموش في تصريحات نشرها حساب
مانشستر
سيتي: "إحساس جميل جدا بتحقيق أول بطولة ولن تكون الأخيرة إن شاء الله".
وأضاف أن الفريق يتعامل مع الموسم خطوة بخطوة، مشيراً إلى أن التركيز سيكون على كل مباراة على حدة، قبل معرفة كيف سينتهي مشوار
الدوري الإنكليزي
.
كما تحدث عن بصمته في نصف النهائي أمام نيوكاسل، مؤكداً أنه يحاول دائماً مساعدة الفريق على تحقيق الألقاب، معبّراً عن سعادته الكبيرة بإحراز أول بطولة في مشواره، ومشدداً على أن القادم سيكون أفضل.
وكان مرموش قد لعب دوراً بارزاً في بلوغ مانشستر سيتي النهائي، بعدما سجل 4 أهداف أمام نيوكاسل في نصف النهائي.
وبهذا التتويج، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 9 ألقاب في كأس الرابطة، محققاً لقبه الأول في المسابقة منذ عام 2021، ليصبح ثاني أكثر الأندية تتويجاً بها خلف
ليفربول
صاحب 10 ألقاب.
كما منح هذا اللقب المدرب
بيب غوارديولا
إنجازاً جديداً، بعدما أصبح الأكثر تتويجاً بكأس الرابطة الإنكليزية برصيد 5 ألقاب، فيما شكّل التتويج لحظة خاصة لمرموش الذي افتتح بها سجل ألقابه مع السيتي وفي مسيرته الاحترافية عموماً.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مانشستر سيتي يبدد أحلام أرسنال ويتوج بكأس الرابطة
Lebanon 24
مانشستر سيتي يبدد أحلام أرسنال ويتوج بكأس الرابطة
23/03/2026 09:02:58
23/03/2026 09:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
غياب مبابي عن تدريبات ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي
Lebanon 24
غياب مبابي عن تدريبات ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي
23/03/2026 09:02:58
23/03/2026 09:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
قمة مرتقبة بين مانشستر سيتي وليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي
Lebanon 24
قمة مرتقبة بين مانشستر سيتي وليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي
23/03/2026 09:02:58
23/03/2026 09:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تقارير فرنسية تحسم الجدل: مبابي يغيب عن مواجهة الذهاب أمام مانشستر سيتي
Lebanon 24
تقارير فرنسية تحسم الجدل: مبابي يغيب عن مواجهة الذهاب أمام مانشستر سيتي
23/03/2026 09:02:58
23/03/2026 09:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
أربيلوا يعترض على الطرد.. فالفيردي أشعل الجدل رغم فوز الدربي
Lebanon 24
أربيلوا يعترض على الطرد.. فالفيردي أشعل الجدل رغم فوز الدربي
01:48 | 2026-03-23
23/03/2026 01:48:08
Lebanon 24
Lebanon 24
غوارديولا بعد التتويج: "أنا مُرهق" وصراع الدوري لا يزال مفتوحاً
Lebanon 24
غوارديولا بعد التتويج: "أنا مُرهق" وصراع الدوري لا يزال مفتوحاً
01:24 | 2026-03-23
23/03/2026 01:24:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مانشستر سيتي يبدد أحلام أرسنال ويتوج بكأس الرابطة
Lebanon 24
مانشستر سيتي يبدد أحلام أرسنال ويتوج بكأس الرابطة
00:00 | 2026-03-23
23/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلوت يعترف: ليفربول ليس جيداً رغم "الإنفاق الهائل"
Lebanon 24
سلوت يعترف: ليفربول ليس جيداً رغم "الإنفاق الهائل"
17:00 | 2026-03-22
22/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برشلونة يتجاوز رايو فاليكانو ويعزز صدارته للدوري الإسباني
Lebanon 24
برشلونة يتجاوز رايو فاليكانو ويعزز صدارته للدوري الإسباني
15:00 | 2026-03-22
22/03/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا فعل "حزب الله" مع نازحين؟
Lebanon 24
ماذا فعل "حزب الله" مع نازحين؟
03:45 | 2026-03-22
22/03/2026 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مرحلة الضغط على بري بدأت؟
Lebanon 24
مرحلة الضغط على بري بدأت؟
05:00 | 2026-03-22
22/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بينها "المُربك".. 3 أسلحة أميركية سرية قد تغيّر قواعد الحرب في إيران!
Lebanon 24
بينها "المُربك".. 3 أسلحة أميركية سرية قد تغيّر قواعد الحرب في إيران!
08:42 | 2026-03-22
22/03/2026 08:42:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مرعب… شاهدوا لحظة استهداف جسر القاسمية
Lebanon 24
فيديو مرعب… شاهدوا لحظة استهداف جسر القاسمية
09:22 | 2026-03-22
22/03/2026 09:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تكتيكات حرب جنوب لبنان.. كيف تُخاض المعارك؟
Lebanon 24
تكتيكات حرب جنوب لبنان.. كيف تُخاض المعارك؟
07:00 | 2026-03-22
22/03/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في رياضة
01:48 | 2026-03-23
أربيلوا يعترض على الطرد.. فالفيردي أشعل الجدل رغم فوز الدربي
01:24 | 2026-03-23
غوارديولا بعد التتويج: "أنا مُرهق" وصراع الدوري لا يزال مفتوحاً
00:00 | 2026-03-23
مانشستر سيتي يبدد أحلام أرسنال ويتوج بكأس الرابطة
17:00 | 2026-03-22
سلوت يعترف: ليفربول ليس جيداً رغم "الإنفاق الهائل"
15:00 | 2026-03-22
برشلونة يتجاوز رايو فاليكانو ويعزز صدارته للدوري الإسباني
12:47 | 2026-03-22
منتخب عمان يعين بطل كأس العرب
فيديو
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
23/03/2026 09:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
23/03/2026 09:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
23/03/2026 09:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
