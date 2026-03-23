غوارديولا بعد التتويج: "أنا مُرهق" وصراع الدوري لا يزال مفتوحاً

أقرّ ، لمانشستر سيتي، بأنه يشعر بإرهاق شديد رغم التتويج بلقب كأس الرابطة ، مشيراً إلى أن معركة الدوري الممتاز لا تزال معقدة ولم تُحسم بعد.



وجاء حديث عقب فوز فريقه على بنتيجة 2-0 في النهائي، في مباراة اعتبرها اختباراً صعباً أمام خصم يقدّم، برأيه، واحداً من أفضل مستوياته.



وأوضح مدرب سيتي أن فريقه واجه فترة غير مستقرة في الآونة الأخيرة، مستشهداً بالتعثر أمام نوتنغهام فورست ووست هام، إضافة إلى السقوط أمام ، لكنه شدد على أن اللاعبين، سواء من أصحاب الخبرة أو الوجوه الجديدة، أثبتوا مجدداً قدرتهم على الرد في المواعيد الكبرى.



وأشار إلى أن فريقه لم يكن ليملك أي فرصة من دون الوصول إلى مستوى عالٍ جداً، لافتاً إلى أن الأداء بدون كرة كان أساسياً، فيما بدا الشوط الثاني، بحسب وصفه، استثنائياً إلى حد أنه لم يصدق ما .



ورأى غوارديولا أن هذا اللقب يحمل قيمة خاصة، ليس فقط لأنه يضاف إلى خزائن النادي، بل لأنه تحقق على حساب فريق قوي بحجم أرسنال، معتبراً أن الفوز بالألقاب يبقى مهمة صعبة مهما بدا حجم البطولة.



وعن سباق ، بدا المدرب الإسباني واقعياً، إذ قال إنه كان يفضّل أن يكون الفارق مختلفاً، لكنه أقر بأن الأمور لا تزال في يد أرسنال، مضيفاً أنه بحاجة إلى راحة كبيرة لأنه يشعر بالإرهاق، قبل العودة للتعامل مع المرحلة المقبلة خطوة خطوة.



ويأتي هذا التتويج ليمنح لقبه التاسع في كأس الرابطة، والأول في المسابقة منذ عام 2021، فيما يواصل الفريق ملاحقة أرسنال في سباق الدوري.

