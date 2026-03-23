تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
5
o
بشري
10
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
غوارديولا بعد التتويج: "أنا مُرهق" وصراع الدوري لا يزال مفتوحاً
Lebanon 24
23-03-2026
|
01:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقرّ
بيب غوارديولا
،
المدير الفني
لمانشستر سيتي، بأنه يشعر بإرهاق شديد رغم التتويج بلقب كأس الرابطة
الإنكليزية
، مشيراً إلى أن معركة الدوري الممتاز لا تزال معقدة ولم تُحسم بعد.
وجاء حديث
غوارديولا
عقب فوز فريقه على
أرسنال
بنتيجة 2-0 في النهائي، في مباراة اعتبرها اختباراً صعباً أمام خصم يقدّم، برأيه، واحداً من أفضل مستوياته.
وأوضح مدرب سيتي أن فريقه واجه فترة غير مستقرة في الآونة الأخيرة، مستشهداً بالتعثر أمام نوتنغهام فورست ووست هام، إضافة إلى السقوط أمام
ريال مدريد
، لكنه شدد على أن اللاعبين، سواء من أصحاب الخبرة أو الوجوه الجديدة، أثبتوا مجدداً قدرتهم على الرد في المواعيد الكبرى.
وأشار إلى أن فريقه لم يكن ليملك أي فرصة من دون الوصول إلى مستوى عالٍ جداً، لافتاً إلى أن الأداء بدون كرة كان أساسياً، فيما بدا الشوط الثاني، بحسب وصفه، استثنائياً إلى حد أنه لم يصدق ما
شاهده
.
ورأى غوارديولا أن هذا اللقب يحمل قيمة خاصة، ليس فقط لأنه يضاف إلى خزائن النادي، بل لأنه تحقق على حساب فريق قوي بحجم أرسنال، معتبراً أن الفوز بالألقاب يبقى مهمة صعبة مهما بدا حجم البطولة.
وعن سباق
الدوري الإنكليزي
، بدا المدرب الإسباني واقعياً، إذ قال إنه كان يفضّل أن يكون الفارق مختلفاً، لكنه أقر بأن الأمور لا تزال في يد أرسنال، مضيفاً أنه بحاجة إلى راحة كبيرة لأنه يشعر بالإرهاق، قبل العودة للتعامل مع المرحلة المقبلة خطوة خطوة.
ويأتي هذا التتويج ليمنح
مانشستر سيتي
لقبه التاسع في كأس الرابطة، والأول في المسابقة منذ عام 2021، فيما يواصل الفريق ملاحقة أرسنال في سباق الدوري.
الدوري الإنكليزي
بيب غوارديولا
مانشستر سيتي
المدير الفني
الإنكليزية
ريال مدريد
مانشستر
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24