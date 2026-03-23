أربيلوا يعترض على الطرد.. فالفيردي أشعل الجدل رغم فوز الدربي

أبدى ألفارو أربيلوا، مدرب ، استغرابه من قرار طرد فيديريكو فالفيردي، وذلك بعد الفوز المثير الذي حققه فريقه على بنتيجة 3-2 في الجولة 29 من .



وقال أربيلوا عقب اللقاء إنه سعيد بالانتصار وبالطريقة التي تعامل بها الفريق مع مباراة لم تكن سهلة أمام خصم قوي، مشدداً على أن نفذ ما كان مطلوباً منه وخرج بفوز مهم يجب البناء عليه في المرحلة المقبلة.



وأضاف أن أكثر ما أعجبه هو ردة فعل اللاعبين بعد عودة أتلتيكو إلى التعادل 2-2، إذ أظهر الفريق، بحسب وصفه، قوة ذهنية كبيرة وقدرة على الضغط من جديد، معتبراً أن هذه العقلية هي ما يميز ريال مدريد.



وعن البطاقة الحمراء التي نالها فالفيردي، أكد أربيلوا أن القرار بدا صعب الفهم، مشيراً إلى أن الحكم توجه إليه لشرح اللقطة، لافتاً إلى أن بعض الحالات قد تبدو مختلفة خلال المباراة قبل إعادة مشاهدتها لاحقاً.



ورأى أن الفريق قدم بعد الطرد نحو 15 دقيقة من التماسك والشخصية العالية والتضامن داخل الملعب، معرباً عن ارتياحه لانتهاء المباراة من دون إصابات خطيرة.



كما وصف أربيلوا أجواء الدربي بأنها من الأكثر تميزاً في الدوري الإسباني، مؤكداً أن الفوز على أتلتيكو في يحمل أهمية إضافية، خصوصاً لم يتمكن فيها الفريق من تحقيق هذا الانتصار على أرضه.



وختم بالتأكيد أن هذا الفوز يمنح اللاعبين دفعة كبيرة من الثقة قبل دخول فترة التوقف الدولي، بعدما رفع ريال مدريد رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن المتصدر.

Advertisement