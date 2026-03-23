تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

ريال يحسم الدربي المشتعل.. ثلاثية مثيرة تُسقط أتلتيكو في البرنابيو

Lebanon 24
23-03-2026 | 03:45
A-
A+
ريال يحسم الدربي المشتعل.. ثلاثية مثيرة تُسقط أتلتيكو في البرنابيو
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حسم ريال مدريد مواجهة الدربي أمام أتلتيكو مدريد بفوز مثير بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 29 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو، ليخرج الفريق الملكي بانتصار ثمين أعاده بقوة إلى سباق المنافسة.

وشهد اللقاء لحظة خاصة لفينيسيوس جونيور، الذي نجح أخيراً في هز شباك أتلتيكو في الدوري الإسباني، بعدما سجل هدفين في واحدة من أبرز مبارياته أمام الجار المدريدي، فيما أضاف فيديريكو فالفيردي الهدف الثالث لريال.

في المقابل، سجل لأتلتيكو كل من أديمولا لوكمان وناويل مولينا، في مباراة اتسمت بالإيقاع السريع وتقلبت فيها النتيجة أكثر من مرة.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثاني، مقلصاً الفارق إلى 4 نقاط مع برشلونة المتصدر، بينما بقي أتلتيكو عند 57 نقطة في المركز الرابع.

ودخل ريال اللقاء بثلاثي هجومي ضم أردا غولر وبراهيم دياز وكيليان مبابي، في حين اعتمد أتلتيكو على لوكمان وجوليانو سيميوني في الخط الأمامي.

وجاءت بداية المباراة سريعة من جانب ريال، الذي هدد مرمى أتلتيكو مبكراً عبر داني كارفاخال ثم فالفيردي، قبل أن يرد الضيوف بمحاولة خطيرة لماركوس يورينتي.

وكان أتلتيكو هو المبادر بالتسجيل، بعدما استغل لوكمان تمريرة من سيميوني لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك، مانحاً فريقه الأفضلية في الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، حصل ريال على ركلة جزاء، نجح فينيسيوس في ترجمتها إلى هدف التعادل، قبل أن يضيف فالفيردي الهدف الثاني بعد ضغط على دفاع أتلتيكو واستغلال خطأ من خوسيه ماريا خيمينيز.

لكن أتلتيكو لم يتأخر كثيراً في الرد، إذ أدرك مولينا التعادل بتسديدة قوية من خارج المنطقة، قبل أن يعود فينيسيوس ويحسم الدربي بهدف ثالث رائع أعاد التقدم إلى أصحاب الأرض.

وشهدت المباراة أيضاً عودة جود بيلينغهام إلى المشاركة بعد غياب بداعي الإصابة، قبل أن تتعقد الأمور بالنسبة لريال بطرد فالفيردي في الدقائق الأخيرة.

ورغم الضغط المتأخر من أتلتيكو، ووقوف القائم إلى جانب ريال في إحدى الفرص الخطيرة، نجح الفريق الملكي في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحقق أول فوز له على أتلتيكو في الدوري منذ عام 2022.

وينتظر ريال مدريد في المرحلة المقبلة مواجهة أمام ريال مايوركا يوم السبت 4 نيسان، بينما يلتقي أتلتيكو مدريد مع برشلونة في اليوم نفسه.
الدوري الإسباني

ريال مدريد

برشلونة

فيردي

بالمر

مدريد

الكرة

أردا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24