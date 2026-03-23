ريال يحسم الدربي المشتعل.. ثلاثية مثيرة تُسقط أتلتيكو في البرنابيو

حسم مواجهة الدربي أمام أتلتيكو بفوز مثير بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 29 من على ملعب سانتياغو برنابيو، ليخرج الفريق الملكي بانتصار ثمين أعاده بقوة إلى سباق المنافسة.



وشهد اللقاء لحظة خاصة لفينيسيوس جونيور، الذي نجح أخيراً في هز شباك أتلتيكو في الدوري الإسباني، بعدما سجل هدفين في واحدة من أبرز مبارياته أمام الجار المدريدي، فيما أضاف فيديريكو فالفيردي الهدف الثالث لريال.



في المقابل، سجل لأتلتيكو كل من أديمولا لوكمان وناويل مولينا، في مباراة اتسمت بالإيقاع السريع وتقلبت فيها النتيجة أكثر من مرة.



وبهذا الفوز، رفع مدريد رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثاني، مقلصاً الفارق إلى 4 نقاط مع المتصدر، بينما بقي أتلتيكو عند 57 نقطة في المركز الرابع.



ودخل ريال اللقاء بثلاثي هجومي ضم غولر وبراهيم دياز وكيليان مبابي، في حين اعتمد أتلتيكو على لوكمان وجوليانو سيميوني في الخط الأمامي.



وجاءت بداية المباراة سريعة من جانب ريال، الذي هدد مرمى أتلتيكو مبكراً عبر داني كارفاخال ثم فالفيردي، قبل أن يرد الضيوف بمحاولة خطيرة لماركوس يورينتي.



وكان أتلتيكو هو المبادر بالتسجيل، بعدما استغل لوكمان تمريرة من سيميوني لينفرد بالمرمى ويضع في الشباك، مانحاً فريقه الأفضلية في الشوط الأول.



ومع بداية الشوط الثاني، حصل ريال على ركلة جزاء، نجح فينيسيوس في ترجمتها إلى هدف التعادل، قبل أن يضيف فالفيردي الهدف الثاني بعد ضغط على دفاع أتلتيكو واستغلال خطأ من خوسيه ماريا خيمينيز.



لكن أتلتيكو لم يتأخر كثيراً في الرد، إذ أدرك مولينا التعادل بتسديدة قوية من خارج المنطقة، قبل أن يعود فينيسيوس ويحسم الدربي بهدف ثالث رائع أعاد التقدم إلى أصحاب الأرض.



وشهدت المباراة أيضاً عودة جود بيلينغهام إلى المشاركة بعد غياب بداعي الإصابة، قبل أن تتعقد الأمور بالنسبة لريال بطرد فالفيردي في الدقائق الأخيرة.



ورغم الضغط المتأخر من أتلتيكو، ووقوف القائم إلى جانب ريال في إحدى الفرص الخطيرة، نجح الفريق الملكي في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحقق أول فوز له على أتلتيكو في الدوري منذ عام 2022.



وينتظر ريال مدريد في المرحلة المقبلة مواجهة أمام ريال مايوركا يوم السبت 4 نيسان، بينما يلتقي أتلتيكو مدريد مع برشلونة في اليوم نفسه.

Advertisement