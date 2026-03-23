إنتر يفشل مجدداً.. تعادل جديد أمام فيورنتينا يفاقم نزيف النقاط

واصل فقدان النقاط بعدما اكتفى بالتعادل 1-1 أمام ، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 30 من ، ليؤكد الفريق أنه يمر بفترة تراجع واضحة على مستوى النتائج.



ودخل إنتر اللقاء بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكراً جداً عبر فرانشيسكو بيو إسبوزيتو بعد 39 ثانية فقط، مستفيداً من عرضية نيكولو باريلا، في مشهد أعاد إلى الأذهان سيناريو المباراة السابقة حين منح التقدم لفريقه أيضاً قبل أن يفشل في الحفاظ عليه.



لكن فيورنتينا عاد في الشوط الثاني وأدرك التعادل عن طريق تشير ندور في الدقيقة 77، بعدما ارتدت من الحارس يان عقب عرضية داخل المنطقة، ليحولها أصحاب الأرض إلى الشباك.



وبهذا التعادل، فشل إنتر في تحقيق أي فوز للمباراة الرابعة توالياً في مختلف المسابقات، بعدما تعادل أمام كومو وأتالانتا وفيورنتينا، وتلقى خسارة أمام في المدينة.



ورغم استمرار الفريق في الصدارة برصيد 69 نقطة، فإن هذا التعثر الجديد يطرح علامات استفهام حول قدرته على الحفاظ على ثباته في المرحلة المقبلة، في وقت رفع فيه فيورنتينا رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس عشر.



كما حملت المباراة خبراً إيجابياً على الصعيد الفردي لإنتر، إذ أصبح بيو إسبوزيتو رابع لاعب من الفريق يسجل أكثر من خمسة أهداف في الدوري قبل بلوغ 21 عاماً، بعد نيكولا فينتولا وأوبافيمي مارتينز وماريو بالوتيلي.

