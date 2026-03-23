9 جولات ونقطة الحسم في الكلاسيكو.. برشلونة وريال في سباق مفتوح على اللقب

يتواصل الصراع على لقب بين وريال بعد نهاية الجولة 29، مع احتفاظ الفريق الكتالوني بالصدارة، مقابل استمرار مطاردة الفريق الملكي قبل دخول المرحلة الأكثر حساسية من الموسم.



واستفاد برشلونة من فوزه على رايو فاييكانو بهدف دون رد ليعزز موقعه في القمة، فيما خرج بانتصار مهم من ديربي العاصمة أمام بنتيجة 3-2، ليبقي على آماله قائمة في ملاحقة المتصدر.



وبعد هذه النتائج، رفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة في المركز الأول، بينما بقي مدريد ثانياً برصيد 69 نقطة، قبل 9 جولات فقط من إسدال الستار على الموسم، ما يعني أن فارق 4 نقاط فقط لا يزال قابلاً للتغيير، خصوصاً مع بقاء مواجهة الكلاسيكو بين الفريقين في الجولة 35.



وتبدو هذه المباراة، المقررة 10 أيار، مرشحة لتكون نقطة التحول الكبرى في سباق اللقب، لأنها قد تمنح برشلونة فرصة توسيع الفارق وحسم الأمور، أو تتيح لريال مدريد تقليص المسافة وإعادة إشعال المنافسة حتى الأمتار الأخيرة.



أما على مستوى الطريق المتبقي، فإن برشلونة سيكون أمام روزنامة تبدأ بمواجهة قوية ضد أتلتيكو مدريد في الجولة 30 يوم السبت 4 نيسان، ثم يلتقي إسبانيول في الجولة 31 يوم السبت 11 نيسان، قبل أن يواجه سيلتا فيغو، وخيتافي، وأوساسونا، ثم ريال مدريد في الكلاسيكو، على أن يكمل المشوار أمام ألافيس، وريال بيتيس، وفياريال.



في المقابل، يبدأ ريال مدريد مرحلته المقبلة بمواجهة ريال مايوركا في الجولة 30 يوم السبت 4 نيسان، ثم يستضيف جيرونا في الجولة 31 يوم الجمعة 10 نيسان، قبل مباريات أمام ألافيس، وريال بيتيس، وإسبانيول، ثم الكلاسيكو ضد برشلونة، وبعده يواجه ريال أوفييدو، وإشبيلية، وأتلتيك بلباو.



وإذا كان الفارق الحالي يصب لمصلحة برشلونة، فإن بقاء الكلاسيكو في الجولات الأخيرة يجعل الصراع مفتوحاً، لأن أي تعثر قبل ذلك قد يبدّل الحسابات بالكامل ويحوّل المواجهة المباشرة إلى نهائي فعلي على اللقب. (روسيا اليوم)

