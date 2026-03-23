تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

9 جولات ونقطة الحسم في الكلاسيكو.. برشلونة وريال في سباق مفتوح على اللقب

Lebanon 24
23-03-2026 | 04:08
A-
A+
9 جولات ونقطة الحسم في الكلاسيكو.. برشلونة وريال في سباق مفتوح على اللقب
9 جولات ونقطة الحسم في الكلاسيكو.. برشلونة وريال في سباق مفتوح على اللقب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يتواصل الصراع على لقب الدوري الإسباني بين برشلونة وريال مدريد بعد نهاية الجولة 29، مع احتفاظ الفريق الكتالوني بالصدارة، مقابل استمرار مطاردة الفريق الملكي قبل دخول المرحلة الأكثر حساسية من الموسم.

واستفاد برشلونة من فوزه على رايو فاييكانو بهدف دون رد ليعزز موقعه في القمة، فيما خرج ريال مدريد بانتصار مهم من ديربي العاصمة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2، ليبقي على آماله قائمة في ملاحقة المتصدر.

وبعد هذه النتائج، رفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة في المركز الأول، بينما بقي ريال مدريد ثانياً برصيد 69 نقطة، قبل 9 جولات فقط من إسدال الستار على الموسم، ما يعني أن فارق 4 نقاط فقط لا يزال قابلاً للتغيير، خصوصاً مع بقاء مواجهة الكلاسيكو بين الفريقين في الجولة 35.

وتبدو هذه المباراة، المقررة يوم الأحد 10 أيار، مرشحة لتكون نقطة التحول الكبرى في سباق اللقب، لأنها قد تمنح برشلونة فرصة توسيع الفارق وحسم الأمور، أو تتيح لريال مدريد تقليص المسافة وإعادة إشعال المنافسة حتى الأمتار الأخيرة.

أما على مستوى الطريق المتبقي، فإن برشلونة سيكون أمام روزنامة تبدأ بمواجهة قوية ضد أتلتيكو مدريد في الجولة 30 يوم السبت 4 نيسان، ثم يلتقي إسبانيول في الجولة 31 يوم السبت 11 نيسان، قبل أن يواجه سيلتا فيغو، وخيتافي، وأوساسونا، ثم ريال مدريد في الكلاسيكو، على أن يكمل المشوار أمام ألافيس، وريال بيتيس، وفياريال.

في المقابل، يبدأ ريال مدريد مرحلته المقبلة بمواجهة ريال مايوركا في الجولة 30 يوم السبت 4 نيسان، ثم يستضيف جيرونا في الجولة 31 يوم الجمعة 10 نيسان، قبل مباريات أمام ألافيس، وريال بيتيس، وإسبانيول، ثم الكلاسيكو ضد برشلونة، وبعده يواجه ريال أوفييدو، وإشبيلية، وأتلتيك بلباو.

وإذا كان الفارق الحالي يصب لمصلحة برشلونة، فإن بقاء الكلاسيكو في الجولات الأخيرة يجعل الصراع مفتوحاً، لأن أي تعثر قبل ذلك قد يبدّل الحسابات بالكامل ويحوّل المواجهة المباشرة إلى نهائي فعلي على اللقب. (روسيا اليوم)
Advertisement
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24