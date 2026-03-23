رياضة
ميسي يحسمها من جديد.. هدف تاريخي يقود إنتر ميامي لفوز مثير
Lebanon 24
23-03-2026
|
04:27
قاد
ليونيل ميسي
فريقه
إنتر ميامي
إلى فوز مثير بنتيجة 3-2 على
نيويورك
سيتي في الدوري الأميركي، بعدما سجل هدفاً أعاد فريقه إلى أجواء اللقاء ومهّد لانتصار ثمين.
وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً بلغ 45 ألفاً و845 مشجعاً، في ثاني أعلى رقم حضور في تاريخ النادي، ما أضفى على المواجهة أجواء لافتة.
ورفع
ميسي
رصيده إلى 4 أهداف هذا الموسم في الدوري الأميركي خلال 4 مباريات، مؤكداً بدايته القوية مع فريقه في المسابقة.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، قبل أن يتقدم أوجستين أوجيدا لأصحاب الأرض في الشوط الثاني، ليضع
إنتر
ميامي تحت الضغط.
لكن ميسي أعاد التوازن في الدقيقة 61، بعدما نفذ ركلة حرة مباشرة اصطدمت بالحائط
البشري
وغيرت اتجاهها إلى داخل الشباك، مسجلاً هدف التعادل.
وحمل الهدف بعداً تاريخياً للنجم الأرجنتيني، إذ رفع به رصيده إلى 901 هدف في مسيرته الاحترافية، بينها 71 هدفاً من ركلات حرة مباشرة.
وبهذا الرقم، تجاوز ميسي البرازيلي بيليه في عدد الأهداف المسجلة من الكرات الثابتة، ليصبح ثاني أكثر لاعب تسجيلاً منها، خلف جونينيو بيرنامبوكانو صاحب الرقم الأعلى.
وفي الدقيقة 74، خطف ميكيل هدف الفوز لإنتر ميامي، ليمنح فريقه 3 نقاط رفعت رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن نيويورك سيتي الثاني.
تفاصيل خيالية في عقد ميسي مع إنتر ميامي
لوحات إعلانية تهدد اللاعبين!
"حزب الله" تسلّل إلى الحدود.. هكذا استغل "الغيوم"!
