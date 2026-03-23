تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
خاص

المونديال في عين العاصفة.. هل ينجو "فيفا" من السياسة؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
23-03-2026 | 05:30
A-
A+
المونديال في عين العاصفة.. هل ينجو فيفا من السياسة؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وسط التوترات التي تضرب المنطقة، وعلى الرغم من البعد الجغرافي حيث ستُقام النسخة المقبلة من المونديال لعام 2026، لا تزال تداعيات الحرب الاميركية الاسرائيلية من جهة والايرانية من جهة أخرى تهدّد إقامة هذه النسخة، نسبة لجملة من العوامل سواء الامنية، أو المالية، وسط وقائع توحي بأن الجواب يزداد صعوبة يوماً بعد يوم، لا لأن"الاتحاد الدولي لكرة القدم" (فيفا) لا يريد ذلك، بل لأن البطولة نفسها أصبحت أكبر من أن تُفصل عن المناخ الدولي الذي تُقام فيه.

في الشكل، لا يزال "فيفا" يتمسك بمبدأه التقليدي القائم على "الحياد في المسائل السياسية والدينية"، وهو مبدأ منصوص عليه في نظامه الأساسي، بالتوازي مع تأكيده التزام احترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز ضمن استراتيجية الاستدامة وحقوق الإنسان الخاصة بمونديال 2026. لكن المشكلة أن هذا الحياد يبدو صالحاً أكثر كلغة مؤسساتية منه كواقع عملي، لأن البطولة ستقام في بيئة سياسية وأمنية مشحونة، وفي فضاء عام أميركي منقسم، وفي لحظة دولية تتشابك فيها الحروب والهجرة والاستقطاب الداخلي مع أي حدث جماهيري ضخم. التقارير الاستخباراتية التي كُشف عنها أخيراً أظهرت بوضوح أن التهديد لا يقتصر على فرضية هجوم أمني كلاسيكي على ملعب أو فريق، بل يشمل أيضاً البنية التحتية للنقل، ومناطق المشجعين، والتجمعات الكبرى، واحتمال اضطرابات مدنية مرتبطة بحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الهجرة. وهذا بحد ذاته يكشف أن الخطر السياسي لا يأتي فقط من الخارج أو من جماعات متطرفة عابرة للحدود، بل من الانقسام الداخلي نفسه، أي من البيئة التي ستستقبل البطولة وتحيط بها إعلامياً وأمنياً وشعبياً.

الأخطر أن هذه التهديدات برزت في وقت كانت فيه الاستعدادات الأميركية تتعثر بسبب تأخر الإفراج عن 625 مليون دولار من المنح الأمنية الفيدرالية المخصصة للحدث.

ورغم أن وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية FEMA أعلنت في 18 آذار 2026 توزيع كامل هذا المبلغ على المدن الأميركية المستضيفة، فإن صرف الأموال بعد أشهر من التأخير لا يمحو أثر الوقت الضائع، بل ينقل المشكلة من خانة "نقص التمويل" إلى خانة "ضيق الوقت" أمام الأجهزة .

هنا تحديداً تتضح حدود قدرة "فيفا" على العزل. فالاتحاد الدولي يستطيع أن يضع لوائح، وأن يفرض قواعد داخل الملاعب، وأن يرفع شعارات مكافحة التمييز، وأن ينسق مع الدول المضيفة، لكنه لا يستطيع التحكم بسياق سياسي أميركي داخلي متفجر، ولا أن يضمن أن تبقى الشوارع المحيطة بالملاعب، أو شبكات النقل، أو ساحات المشجعين، أو الفضاء الرقمي، خارج تأثير الصراع السياسي.

والأهم أنه لا يملك سلطة فصل البطولة عن الملفات الجيوسياسية التي ستلاحقها تلقائياً، من الحرب والتوترات الإقليمية إلى ملفات الهجرة والاحتجاجات والاصطفاف الحاد داخل المجتمع الأميركي. هذا استنتاج تفرضه طبيعة الحدث وحجمه، أكثر مما هو موقف معلن من أي جهة.

ثم إن نسخة 2026 نفسها تجعل هذا الفصل أكثر صعوبة. البطولة ستقام بين 11 حزيران و19 تموز 2026، بمشاركة 48 منتخباً ولأول مرة عبر ثلاث دول مضيفة و16 مدينة، فيما تستضيف الولايات المتحدة 78 مباراة بينها الأدوار الحاسمة والنهائي في نيوجيرسي. هذا الاتساع الجغرافي والبشري والإعلامي يعني أن أي حادث أمني أو سياسي، حتى لو كان محدوداً، سيكون عابراً للمدن والمنصات والشاشات.

بالتالي، وسط علامات استفهام عن عملية التمويل، وصولا إلى خطر الاحداث الامنية، لا شيء يشير إلى إمكان تحقيق عزل كامل من قبل "فيفا"، إذ إنّ السياسة حاضرة سلفاً في المشهد، سواء اعترف "فيفا" بذلك أم واصل التمسك بلغة الحياد.
 
المصدر: خاص لبنان24
خاص

رياضة

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

لكرة القدم

الاميركي

ايرانية

دونالد

التزام

البشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
05:31 | 2026-03-23
Lebanon24
04:27 | 2026-03-23
Lebanon24
04:08 | 2026-03-23
Lebanon24
04:05 | 2026-03-23
Lebanon24
03:45 | 2026-03-23
Lebanon24
01:48 | 2026-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24