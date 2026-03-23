ما ثمن جاكيت أربيلوا الذي جذب الأنظار؟

خطف المدرب الإسباني ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ، الأنظار ليس فقط بعد تأهل فريقه إلى ربع نهائي ، بل أيضاً بفضل "السترة" التي أصبح يظهر بها دائماً.

وأصبح أربيلوا، البالغ 43 عاماً، مدرباً لريال منذ 13 كانون الثاني الماضي خلفاً لتشابي ألونسو، وحقق الفريق تحت قيادته 13 فوزاً من أصل 17 مباراة مقابل 4 هزائم.

وخلال مباراة ديربي مدريد ضد أتلتيكو ، ظهر أربيلوا مرتدياً سترة جلدية رياضية من ماركة "لويس فويتون" بقيمة 3900 ، ما جذب أنظار والجماهير على حد سواء.

وسلطت صحيفة "ماركا" الإسبانية الضوء على السترة التي ارتداها المدرب، مشيرة إلى إعجاب خبراء الموضة باختياره لملابسه، كما شهد موقع الماركة الفرنسية زيادة ملحوظة في زياراته بعد المباراة.

ولقي جاكيت أربيلوا إقبالاً واسعاً من مشجعي مدريد في الساعات التالية لديربي مدريد، الذي انتهى بفوز ريال مدريد 3-2 على أتلتيكو.