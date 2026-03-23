Advertisement

رياضة

ما ثمن جاكيت أربيلوا الذي جذب الأنظار؟

Lebanon 24
23-03-2026 | 16:48
ما ثمن جاكيت أربيلوا الذي جذب الأنظار؟
خطف المدرب الإسباني ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد، الأنظار ليس فقط بعد تأهل فريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بل أيضاً بفضل "السترة" التي أصبح يظهر بها دائماً.

وأصبح أربيلوا، البالغ 43 عاماً، مدرباً لريال مدريد منذ 13 كانون الثاني الماضي خلفاً لتشابي ألونسو، وحقق الفريق تحت قيادته 13 فوزاً من أصل 17 مباراة مقابل 4 هزائم.

وخلال مباراة ديربي مدريد ضد أتلتيكو يوم الأحد، ظهر أربيلوا مرتدياً سترة جلدية رياضية من ماركة "لويس فويتون" الفرنسية بقيمة 3900 يورو، ما جذب أنظار وسائل الإعلام والجماهير على حد سواء.

وسلطت صحيفة "ماركا" الإسبانية الضوء على السترة التي ارتداها المدرب، مشيرة إلى إعجاب خبراء الموضة باختياره لملابسه، كما شهد موقع الماركة الفرنسية زيادة ملحوظة في زياراته بعد المباراة.

ولقي جاكيت أربيلوا إقبالاً واسعاً من مشجعي ريال مدريد في الساعات التالية لديربي مدريد، الذي انتهى بفوز ريال مدريد 3-2 على أتلتيكو.


Advertisement
مواضيع ذات صلة
أربيلوا يشيد بلاعبيه
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 01:09:26 Lebanon 24 Lebanon 24
لخلافة أربيلوا.. اسم جديد على طاولة ريال مدريد
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 01:09:26 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف علّق أربيلوا على خسارة ريال مدريد أمام بنفيكا؟
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 01:09:26 Lebanon 24 Lebanon 24
فايننشال تايمز: إيران تبحث إمكانية جذب استثمارات أميركية بقطاعي التعدين والطاقة
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 01:09:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:45 | 2026-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:12 | 2026-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:53 | 2026-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
14:17 | 2026-03-23
Lebanon24
11:31 | 2026-03-23
Lebanon24
09:03 | 2026-03-23
Lebanon24
05:31 | 2026-03-23
Lebanon24
05:30 | 2026-03-23
Lebanon24
04:27 | 2026-03-23
