القادسية السعودي يخطو خطوة جديدة نحو ضم إمام عاشور

اقترب نادي القادسية السعودي من إتمام صفقة ضم إمام ، نجم ، لتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل.

ويحمل عاشور عقدًا مع الأهلي حتى صيف 2027 بعد انتقاله من ميتيلاند الدنماركي في آب 2023.

وأفاد موقع "رياضة 24" بأن اللاعب توصل لاتفاق مع القادسية السعودي تمهيدًا للانضمام إلى في الموسم الجديد.

وكان عاشور قد تلقى وعودًا من إدارة الأهلي برفع راتبه السنوي وتعديل عقده، لكنه لم يصل لاتفاق نهائي، حيث طلب أن يكون راتبه مساوياً لراتب أحمد مصطفى "زيزو"، المنضم هذا الموسم للأهلي بعد نهاية عقده مع .

يُذكر أن اسم إمام عاشور ارتبط سابقًا بالفتح السعودي، كما لفت اهتمام لانس الفرنسي.

وخسر الأهلي المصري لقب أبطال إفريقيا هذا الموسم أمام الترجي ، بعد الهزيمة ذهابًا 0-1 وإيابًا 2-3. (آرم نيوز)