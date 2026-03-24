رد فعل مفاجئ لجون دوران تجاه سؤال عن كريستيانو رونالدو (فيديو)

تلقى الكولومبي جون ، مهاجم النصر السعودي المعار حالياً إلى زينيت سان بطرسبورغ الروسي، سؤالاً مفاجئاً عن زميله السابق ، قائد الفريق.وانتقل دوران البالغ من العمر 22 عاماً إلى النصر في كانون الثاني 2025 قادماً من أستون فيلا الإنجليزي مقابل 77 مليون .وأعير اللاعب الكولومبي إلى فنربخشة في شهر الماضي قبل قطع إعارته وانتقاله إلى زينيت سان بطرسبورغ الروسي في شهر كانون الثاني الماضي.ولعب دوران 6 مباريات مع زينيت الروسي، وسجل هدفين منذ إعارته للفريق.وتلقى دوران سؤالاً مفاجئاً من أحد الصحفيين حول أفضلية مهاجم وقائد النصر وزميله الحالي في صفوف زينيت ألكساندر سوبوليف.وأثار السؤال ضحكات دوران الذي تحدث مع زميله سوبوليف حول هذا التساؤل.وتهرب دوران من هذا السؤال وقال للصحفي إنه سؤال غير جيد رافضاً الإجابة عليه. (آرم نيوز)