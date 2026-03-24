إصابة هوساوي تقلق الأخضر قبل مواجهتي مصر وصرب

أعلن الاتحاد السعودي ، أن زكريا هوساوي لاعب المنتخب الأول أصيب في الركبة ما أدى لعدم استكماله تدريبات الفريق.

وتلعب ضد مصر، يوم الجمعة المقبل، في جدة ودياً، قبل السفر لمواجهة صربيا بعدها بأربعة أيام.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر موقعه على الإنترنت: «واصل المنتخب الوطني الأول، مساء الاثنين، تدريباته في محافظة جدة، ضمن معسكره الإعدادي المقام في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم 2026».

وأضاف: «أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب التدريب بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، تحت إشراف المدرب هيرفي رينارد، ولم يكمل اللاعب زكريا هوساوي الحصة التدريبية لشعوره بآلام في الركبة».

ويلعب هوساوي (25 عاماً) في الأهلي السعودي على سبيل الإعارة قادماً من الرائد.

وذكر الاتحاد المحلي أن علي لاجامي لاعب الهلال انضم لتدريبات المنتخب الأول قادماً من معسكر المنتخب الثاني بعد استدعائه من قبل رينارد.

وأضاف الاتحاد السعودي أن «حسان التمبكتي (مدافع الهلال) أكمل برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي للمنتخب».

ويلعب المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثامنة بكأس العالم المقامة في أميركا الشمالية في الصيف المقبل، إلى جانب إسبانيا وأوروغواي والرأس الأخضر.