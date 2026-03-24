|
رياضة

عن كواليس إصابته وحقيقة تهربه من المباريات.. هذا ما كشفه مبابي

Lebanon 24
24-03-2026 | 08:57
عن كواليس إصابته وحقيقة تهربه من المباريات.. هذا ما كشفه مبابي
كشف الدولي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، بعض الحقائق بشأن إصابته في الركبة التي غاب على إثرها عن صفوف الفريق الملكي خلال الفترة الماضية.
 
وخرجت العديد من التقارير في الصحافة الإسبانية خلال الأسابيع الماضية تؤكد أن مبابي غير راض عن التقييمات الطبية في مدريد ما دعاه للسفر إلى بلاده فرنسا للبحث عن تقييمات أفضل.

الأكثر من ذلك أن الحديث جاء عن حاجة اللاعب لفترات طويلة للتعافي من الإصابة في الركبة بل وظهرت تقارير عن إمكانية عدم مشاركته في كأس العالم 2026 الصيف المقبل.

وقال مبابي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد تعافيت بنسبة 100% من إصابة الركبة، حالتها تتحسن بشكل جيد".

وأضاف: "أعلم أن هناك الكثير من التكهنات حول إصابتي ولقد قيلت أشياء غير صحيحة. هذه هي حياة الرياضيين المحترفين، نحن معتادون على سماع الناس يقولون أشياء دون التحقق منها ودون أي أساس".

وواصل: "لقد أتيحت لي الفرصة لإجراء تشخيص دقيق في باريس. وتمكنا معا من وضع خطة للعودة إلى أفضل مستوياتي مع ريال مدريد، مع التركيز أيضا على كأس العالم".

وكشف مبابي عن الطريقة التي يستعد بها لخوض نهائيات بطولة كأس العالم 2026: "لقد لعبت كأس العالم مرتين من قبل فزت بالأولى وخسرت النهائي في الثانية، لا يوجد جدال في هذا الأمر، أتحضر بلعب كل المباريات مع فريقي".

وشدد مبابي على أنه لم يتهرب من المباريات من أجل التحضير لكأس العالم، موضحا: "أريد لعب كل دقيقة في كل مباراة كي أصل للمونديال وأنا في أعلى الجاهزية البدنية وهذا أسلوب لن أحيد عنه". (روسيا اليوم) 
