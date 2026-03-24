بمباراة واحدة.. كيف ستُحسم ألقاب القارة الصفراء على الملاعب السعودية؟

تقرر رسمياً استضافة مدينة جدة لمباريات الأدوار النهائية من أبطال للنخبة (دور الـ8، ونصف النهائي، والنهائي) لموسمي 2024-2025 و2025-2026، وذلك بنظام "التجمع" وبمباراة واحدة لكل دور.



ووقع الاتحاد الآسيوي اتفاقية مع الاتحاد السعودي للعبة، تمنح حق استضافة هذا الحدث القاري البارز، حيث ستجري المنافسات في ملاعب مدينة جدة المتطورة.

وأكد الاتحاد الآسيوي أن اختيار السعودية جاء نظير خبرتها الواسعة في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى وتوفر البنية التحتية والمنشآت الرياضية ذات المعايير العالمية.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات دور الثمانية في شهر نيسان المقبل، وسط توقعات بحضور جماهيري غفير ومنافسة شرسة بين كبار أندية القارة الصفراء للظفر باللقب في نسخته الجديدة والمطورة.



