بالصور.. البرتغال تكشف عن زي المونديال

واستند تصميم القميصين إلى الإرث البحري للبرتغال. وحافظ الزي الداخلي على ألوانه التقليدية، الأحمر الغامق مع الأخضر الداكن في الزخارف، مع خطوط متموجة رقيقة ترمز إلى المحيط والطاقة الإيقاعية للشعب البرتغالي والسعي الدائم إلى النجاح.أما الزي الخارجي، فجاء باللون الأبيض مع أنماط موجية باللون الأزرق المخضر، في إشارة إلى ارتباط العميق بالمحيط. وجمعت "بوما" في القميصين بين هذا البعد الرمزي وتقنية "ULTRAWEAVE" الخفيفة، المصممة لتأمين حركة طبيعية من دون قيود.وقال ديفيد ، المصمم الأول في "PUMA Teamsport"، إن الفكرة لم تكن مجرد تصميم زي، بل استحضار "ثقل التاريخ والتوق إلى المجد" الذي تحمله البرتغال، مضيفاً أن تصميم الموجة يشكل تحية للروح "الثابتة والقوية والتي لا يمكن إيقافها".وقبل توجه البرتغال إلى البطولة، سيظهر المنتخَب بالقميص الجديد خلال فترة التوقف الدولي الحالية، إذ سيرتدي الزي الداخلي أمام ، ثم الزي الخارجي في مواجهة المنتخب الأميركي الأسبوع المقبل.