|
رياضة

بالصور.. البرتغال تكشف عن زي المونديال

Lebanon 24
24-03-2026 | 13:02
بالصور.. البرتغال تكشف عن زي المونديال
كشفت شركة "بوما" الزيين الجديدين للمنتخب البرتغالي، الداخلي والخارجي، قبل انطلاق كأس العالم هذا الصيف، في إطلالة سيظهر بها كريستيانو رونالدو "CR7" في ما يُرجح أن تكون آخر مشاركاته في بطولة كبرى.

واستند تصميم القميصين إلى الإرث البحري للبرتغال. وحافظ الزي الداخلي على ألوانه التقليدية، الأحمر الغامق مع الأخضر الداكن في الزخارف، مع خطوط متموجة رقيقة ترمز إلى المحيط الأطلسي والطاقة الإيقاعية للشعب البرتغالي والسعي الدائم إلى النجاح.
PUMA Portugal home kit

أما الزي الخارجي، فجاء باللون الأبيض مع أنماط موجية باللون الأزرق المخضر، في إشارة إلى ارتباط البرتغال العميق بالمحيط. وجمعت "بوما" في القميصين بين هذا البعد الرمزي وتقنية "ULTRAWEAVE" الخفيفة، المصممة لتأمين حركة طبيعية من دون قيود.

وقال ديفيد ماكنزي، المصمم الأول في "PUMA Teamsport"، إن الفكرة لم تكن مجرد تصميم زي، بل استحضار "ثقل التاريخ والتوق إلى المجد" الذي تحمله البرتغال، مضيفاً أن تصميم الموجة يشكل تحية للروح البرتغالية "الثابتة والقوية والتي لا يمكن إيقافها".
Portugal WC 26 away kit

وقبل توجه البرتغال إلى البطولة، سيظهر المنتخَب بالقميص الجديد خلال فترة التوقف الدولي الحالية، إذ سيرتدي الزي الداخلي أمام المكسيك، ثم الزي الخارجي في مواجهة المنتخب الأميركي الأسبوع المقبل.
