باريس والامتياز الأوروبي.. هل تتراجع هيبة الدوري أمام دوري الأبطال؟

باريس والامتياز الأوروبي.. هل تتراجع هيبة الدوري أمام دوري الأبطال؟
عاد الجدل في فرنسا ليتصدر المشهد الكروي مع طلب نادي باريس سان جيرمان تأجيل مباراته أمام لنس، المقررة بين مواجهتَي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول، في خطوة أعادت طرح سؤال قديم يتجدد كلما دخلت الأندية الكبرى مراحل الحسم القاري: إلى أي حد يمكن أن يذهب الدوري المحلي في تقديم التسهيلات لمرشحيه الأوروبيين؟

الاعتراض هذه المرة جاء من لنس نفسه، الذي رفض مبدأ تأجيل اللقاء، معتبراً أن المسابقة الفرنسية يجب أن تبقى محكومة بمنطق المنافسة نفسها على الجميع، لا بمنطق الاستثناءات. وبذلك، لم يعد الملف متعلقاً بمباراة واحدة أو بازدحام روزنامة، بل بات يمس صورة البطولة الفرنسية في مرحلة حساسة من الموسم، حيث تتداخل حسابات اللقب المحلي مع رهانات باريس الأوروبية.

في الكواليس، يدرك الجميع أن باريس لا يتعامل مع هذا الموعد بوصفه محطة عادية. الفريق المقبل على مواجهة ثقيلة أمام ليفربول في دوري الأبطال يريد حماية جاهزيته إلى أقصى حد، خصوصاً أن أي استنزاف إضافي في الدوري قد ينعكس مباشرة على طموحه القاري. لكن في المقابل، ترى أندية أخرى أن منح باريس مساحة راحة إضافية يضرب مبدأ تكافؤ الفرص، ويفتح الباب أمام سابقة تتكرر كلما وجد نادٍ كبير نفسه تحت الضغط الأوروبي. وما زاد من حساسية الاعتراض أن باريس سبق أن استفاد هذا الموسم من مرونة في الجدولة خلال مشواره الأوروبي، ما جعل موقف لنس يبدو أقرب إلى رسالة اعتراض على مسار كامل، لا على قرار منفصل. فداخل الأندية الفرنسية من يعتبر أن حماية ممثل البلاد قارياً أمر مشروع، لكن من دون أن يتحول ذلك إلى عرف غير مكتوب يدفع ثمنه المنافسون في الدوري.

عملياً، تبدو فرنسا أمام معادلة دقيقة. فمن جهة، هناك رغبة واضحة في منح باريس أفضل الظروف الممكنة للاستمرار أوروبياً، لما يحمله ذلك من انعكاس على صورة الكرة الفرنسية وموقعها القاري. ومن جهة ثانية، هناك خوف متزايد من أن يؤدي هذا المنطق إلى إضعاف هيبة الدوري نفسه، إذا شعر المنافسون أن جدول البطولة يمكن أن يعاد تشكيله كلما طلبت الضرورة الأوروبية ذلك.

ولهذا، فإن قضية باريس ولنس تتجاوز حدود الجولة المقبلة. إنها في جوهرها اختبار جديد لعلاقة البطولات المحلية بالأندية الكبرى، وحدود التوازن بين طموح الخارج وعدالة الداخل. وفي بلد مثل فرنسا، حيث يسعى الدوري إلى تثبيت صورته التنافسية، يبدو أي تنازل من هذا النوع أكبر من مجرد تعديل في الموعد، لأنه يلامس السؤال الأهم: هل تبقى الأولوية للدوري، أم أن دوري الأبطال بات يفرض منطقه حتى على رزنامة الداخل؟
المصدر: خاص لبنان24
