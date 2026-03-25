تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
بعد إعلان الرحيل.. أين ستكون محطة صلاح المقبلة؟

25-03-2026 | 00:00
بعد إعلان الرحيل.. أين ستكون محطة صلاح المقبلة؟
بعد إعلان الرحيل.. أين ستكون محطة صلاح المقبلة؟ photos 0
بدأت التكهنات تتصاعد حول الوجهة المقبلة لمحمد صلاح بعد إعلانه الرحيل عن ليفربول، الثلاثاء، ليطوي صفحة امتدت تسعة مواسم مع النادي الإنكليزي.

وسيغادر صلاح "الريدز" بعد أقل من عام على توقيعه عقداً جديداً لعامين، أبقاه في النادي بعد موسم استثنائي عادل فيه الرقم القياسي للدوري الإنجليزي الممتاز في المساهمة بالأهداف خلال موسم واحد، قبل أن يتراجع مستواه هذا الموسم بتسجيله خمسة أهداف فقط في 22 مباراة بالدوري.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" أن الخيار الأبرز قد يكون الانتقال إلى السعودية، مرجحة انضمامه إلى اتحاد جدة، الذي أبدى اهتماماً متكرراً بضمه أكثر من الهلال والنصر والأهلي. وأشارت إلى أن ليفربول كان قد رفض عرضاً من الاتحاد بقيمة "150 مليون جنيه إسترليني" في صيف 2023، معتبرة أن الظرف الحالي قد يكون مناسباً لتجديد المحاولة.

وفي المقابل، لفتت الصحيفة إلى أن الدوري الأميركي يبرز أيضاً كخيار جذاب لصلاح، بل إنه، وفق مصادرها، يبدو الأكثر استمالة له حالياً. وطرحت اسم إنتر ميامي كوجهة محتملة، ما قد يفتح الباب أمام مزاملته ليونيل ميسي ولويس سواريز، مع الإشارة إلى أن أندية أميركية أخرى قد تدخل على الخط.

كما أبقت "إندبندنت" باب الاحتمالات مفتوحاً أمام انتقاله إلى نادٍ أوروبي كبير، مثل باريس سان جيرمان، في ظل رغبته بمواصلة اللعب على أعلى مستوى، وهو العامل نفسه الذي أبعده سابقاً عن الدوري السعودي. وذكرت أيضاً أن ريال مدريد يبقى اسماً مطروحاً، بعدما ارتبط صلاح به مراراً في السنوات الماضية.

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن مستقبل النجم المصري لا يزال مفتوحاً على أكثر من خيار، بين السعودية والولايات المتحدة وأوروبا، بانتظار اتضاح قراره النهائي في الصيف المقبل.
بالفيديو: صلاح يعلن الرحيل.. نهاية مشواره مع ليفربول
