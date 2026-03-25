|
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
13
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
رياضة
وكيل صلاح يحسم الجدل.. لا قرار بعد بشأن وجهته المقبلة
Lebanon 24
25-03-2026
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدد
رامي عباس
، وكيل أعمال
محمد صلاح
، على أن النجم المصري لم يحسم بعد قراره بشأن مستقبله في الموسم المقبل، وذلك بعد إعلانه الرحيل عن
ليفربول
.
وكتب عباس عبر حسابه على "
تويتر
": "لا نعلم أين سيلعب محمد صلاح في الموسم المقبل، وهذا يعني أيضاً أن لا أحد يعلم ذلك، احذروا من الباحثين عن الشهرة الذين يسعون وراء جذب الانتباه".
وكان صلاح قد أعلن رحيله عن ليفربول مع نهاية الموسم الجاري، عبر فيديو نشره على منصة "إكس"، وجّه فيه رسالة وداع مؤثرة إلى النادي وجماهيره.
وقال في رسالته إن هذا اليوم يمثّل "الجزء الأول" من وداعه، مؤكداً أنه لم يتخيّل يوماً مدى ارتباطه العميق بالنادي والمدينة والجماهير، ومشدداً على أن ليفربول سيبقى دائماً بيته له ولعائلته.
كما توجه بالشكر إلى جميع من كانوا جزءاً من مسيرته داخل النادي، من زملائه السابقين والحاليين إلى الجماهير، مؤكداً أن الدعم الذي تلقاه، خصوصاً في أصعب الأوقات، سيبقى معه دائماً.
