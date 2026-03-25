رياضة

صلاح يودّع ليفربول بالأرقام.. إرث فردي يضعه بين الأساطير

Lebanon 24
25-03-2026 | 01:00
صلاح يودّع ليفربول بالأرقام.. إرث فردي يضعه بين الأساطير
أنهى محمد صلاح رحلته مع ليفربول وقد ترك وراءه سلسلة من الإنجازات الفردية التاريخية، بعدما حوّل منذ انضمامه إلى الفريق عام 2017 الأرقام القياسية إلى جزء ثابت من مسيرته، ليكرّس اسمه بين أساطير النادي والدوري الإنكليزي.

ويحتل صلاح المركز الثالث في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ برصيد "255" هدفاً، خلف إيان راش "346" وروجر هانت "285"، كما بات الهداف التاريخي للنادي في الدوري الإنكليزي برصيد "189" هدفاً. كذلك أصبح أكثر لاعب غير بريطاني تسجيلاً في تاريخ الدوري الإنكليزي وليفربول، ورابع الهدافين في تاريخ "البريميرليغ" مع "191" هدفاً، إلى جانب كونه أكثر من سجل بالقدم اليسرى في تاريخ المسابقة، والهداف التاريخي للاعبين الأفارقة فيها.

وخلال مسيرته، حقق صلاح أرقاماً لافتة مع ليفربول، بينها أكبر عدد من المساهمات التهديفية في موسم من 38 مباراة، بعدما سجل وصنع "47" هدفاً في موسم "2024-2025". كما كان أول لاعب يسجل "32" هدفاً في موسم من 38 مباراة بالدوري الإنكليزي، وحقق أكبر عدد من الأهداف لليفربول في موسم واحد بالدوري، وأصبح الهداف التاريخي للنادي في دوري أبطال أوروبا برصيد "50" هدفاً.

كما عادل ستيفن جيرارد كأكبر مساهم تهديفي بقميص ليفربول في الدوري الإنكليزي من حيث التمريرات الحاسمة برصيد "92"، وأصبح أكثر لاعب ساهم بأهداف مع نادٍ واحد في تاريخ الدوري الإنكليزي بعد تخطي واين روني. كذلك كان الأسرع في تاريخ ليفربول وصولاً إلى "50" هدفاً ثم إلى "100" هدف.

وحصد صلاح عدداً كبيراً من الجوائز الفردية، إذ نال جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنكليزي "7" مرات، وجائزة لاعب الشهر من رابطة اللاعبين المحترفين "14" مرة، وفاز بجائزة لاعب العام في الدوري الإنكليزي مرتين، وبجائزة رابطة اللاعبين المحترفين "3" مرات، وبجائزة رابطة الكتّاب الإنجليز "3" مرات.

كما توّج هدافاً للدوري الإنكليزي "4" مرات، ونال جائزة أفضل صانع ألعاب مرتين، واختير أفضل لاعب في ليفربول في الموسم "5" مرات. وفي موسم "2024-2025"، أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنكليزي يجمع في موسم واحد بين جوائز الهداف، والأكثر صناعة، وأفضل لاعب في الموسم.

ويُعد صلاح أيضاً اللاعب الوحيد في تاريخ ليفربول الذي سجل أكثر من "20" هدفاً في "5" مواسم مختلفة، كما دخل فريق العام من اختيار رابطة اللاعبين المحترفين "4" مرات، وفاز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم عام "2018"، إلى جانب تتويجه هدافاً لكأس العالم للأندية "2019" وحصوله على جائزة هدف العام في ليفربول "3" مرات. (fil goal)
