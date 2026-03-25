ضربة موجهة لأرسنال

تأكد غياب إيبيريتشي إيزي، لاعب ، عن الملاعب لمدة شهر على الأقل بسبب إصابة في السمانة، بحسب ما كشفته "ذا أثلتيك".



وكان إيزي قد غاب عن مواجهة أرسنال أمام في الرابطة ، التي خسرها الفريق "2-0".



وتعرض اللاعب للإصابة خلال مباراة الإياب أمام باير ليفركوزن الألماني في الشوط الثاني، قبل أن يخرج ويحل كاي هافيرتز بدلاً منه. كما غاب عن قائمة أرسنال لمواجهتي أوروغواي واليابان الوديتين في آذار استعداداً لكأس العالم.



وشارك إيزي أساسياً في "8" من آخر "10" مباريات لأرسنال، وسجل منذ انضمامه إلى "المدفعجية" قادماً من كريستال بالاس الصيف الماضي "9" أهداف وصنع "6".



وبذلك، سيغيب مبدئياً عن مباريات ساوثامبتون في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي، وسبورتينغ لشبونة ذهاباً وإياباً في ، وبورنموث ومانشستر سيتي ونيوكاسل في .



ويشكل غياب إيزي ضربة إضافية لأرسنال، في ظل استمرار غياب مارتن أوديغارد منذ شباط الماضي، إلى جانب ميكيل ميرينو المصاب في القدم.

