تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

ضربة موجهة لأرسنال

Lebanon 24
25-03-2026 | 01:30
A-
A+
ضربة موجهة لأرسنال
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تأكد غياب إيبيريتشي إيزي، لاعب أرسنال، عن الملاعب لمدة شهر على الأقل بسبب إصابة في السمانة، بحسب ما كشفته "ذا أثلتيك".

وكان إيزي قد غاب عن مواجهة أرسنال أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنكليزية، التي خسرها الفريق "2-0".

وتعرض اللاعب للإصابة خلال مباراة الإياب أمام باير ليفركوزن الألماني في الشوط الثاني، قبل أن يخرج ويحل كاي هافيرتز بدلاً منه. كما غاب عن قائمة أرسنال لمواجهتي أوروغواي واليابان الوديتين في آذار استعداداً لكأس العالم.

وشارك إيزي أساسياً في "8" من آخر "10" مباريات لأرسنال، وسجل منذ انضمامه إلى "المدفعجية" قادماً من كريستال بالاس الصيف الماضي "9" أهداف وصنع "6".

وبذلك، سيغيب مبدئياً عن مباريات ساوثامبتون في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي، وسبورتينغ لشبونة ذهاباً وإياباً في دوري أبطال أوروبا، وبورنموث ومانشستر سيتي ونيوكاسل في الدوري الإنكليزي.

ويشكل غياب إيزي ضربة إضافية لأرسنال، في ظل استمرار غياب مارتن أوديغارد منذ شباط الماضي، إلى جانب ميكيل ميرينو المصاب في القدم.
Advertisement
دوري أبطال أوروبا

الدوري الإنكليزي

مانشستر سيتي

كأس العالم

الإنكليزية

نهائي كأس

مانشستر

اليابان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24