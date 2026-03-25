صحيفة تكشف كواليس الرحيل.. صلاح يتنازل عن ملايين لإنهاء مشواره مع ليفربول

25-03-2026 | 02:00
كشفت شبكة "سكاي سبورتس" تفاصيل إعلان رحيل محمد صلاح عن ليفربول مع نهاية الموسم الجاري، بعد 9 سنوات أمضاها داخل "أنفيلد".

وأوضحت الشبكة أن صلاح سيصبح لاعباً حراً بنهاية الموسم، بعدما اتفق مع ليفربول على تقليص عقده لينتهي قبل موسم من الموعد المحدد. وكان النجم المصري قد جدد عقده في نيسان 2025 لمدة موسمين، ليستمر نظرياً حتى صيف 2027.

وبحسب التقرير، يتقاضى صلاح "400 ألف جنيه إسترليني" أسبوعياً، ما يعني أنه سيتنازل عن نحو "19.2 مليون جنيه إسترليني" مع عدم استكمال عقده.

وبذلك، يطوي صلاح صفحة مسيرته مع ليفربول، بعدما توج معه بكل الألقاب الكبرى الجماعية والفردية. كما شهد الموسم خلافاً علنياً بينه وبين المدرب أرني سلوت.

ومن المقرر أن تكون مباراة ليفربول أمام برينتفورد، في 24 أيار، الأخيرة لصلاح على ملعب "أنفيلد". ويخوض الفريق أيضاً ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، إلى جانب مواجهة مانشستر سيتي في الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع المقبل.
