تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
رياضة
صحيفة تكشف كواليس الرحيل.. صلاح يتنازل عن ملايين لإنهاء مشواره مع ليفربول
Lebanon 24
25-03-2026
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت شبكة "سكاي سبورتس" تفاصيل إعلان رحيل
محمد صلاح
عن
ليفربول
مع نهاية الموسم الجاري، بعد 9 سنوات أمضاها داخل "أنفيلد".
وأوضحت الشبكة أن صلاح سيصبح لاعباً حراً بنهاية الموسم، بعدما اتفق مع ليفربول على تقليص عقده لينتهي قبل موسم من الموعد المحدد. وكان النجم المصري قد جدد عقده في نيسان 2025 لمدة موسمين، ليستمر نظرياً حتى صيف 2027.
وبحسب التقرير، يتقاضى صلاح "400 ألف جنيه إسترليني" أسبوعياً، ما يعني أنه سيتنازل عن نحو "19.2 مليون جنيه إسترليني" مع عدم استكمال عقده.
وبذلك، يطوي صلاح صفحة مسيرته مع ليفربول، بعدما توج معه بكل الألقاب الكبرى الجماعية والفردية. كما شهد الموسم خلافاً علنياً بينه وبين المدرب
أرني
سلوت
.
ومن المقرر أن تكون مباراة ليفربول أمام برينتفورد، في 24 أيار، الأخيرة لصلاح على ملعب "أنفيلد". ويخوض الفريق أيضاً ربع نهائي
دوري أبطال أوروبا
أمام
باريس سان جيرمان
، إلى جانب مواجهة
مانشستر سيتي
في الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع المقبل.
بالفيديو: صلاح يعلن الرحيل.. نهاية مشواره مع ليفربول
Lebanon 24
بالفيديو: صلاح يعلن الرحيل.. نهاية مشواره مع ليفربول
25/03/2026 12:07:23
25/03/2026 12:07:23
Lebanon 24
Lebanon 24
سلوت يكشف دوره في عودة صلاح مع ليفربول
Lebanon 24
سلوت يكشف دوره في عودة صلاح مع ليفربول
25/03/2026 12:07:23
25/03/2026 12:07:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أسطورة فريق ليفربول يكشف بعض الأمور عن محمد صلاح
Lebanon 24
أسطورة فريق ليفربول يكشف بعض الأمور عن محمد صلاح
25/03/2026 12:07:23
25/03/2026 12:07:23
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تكشف: وساطة رباعية لمحاولة إنهاء حرب إيران واحتواء تصاعد أزمة الطاقة!
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تكشف: وساطة رباعية لمحاولة إنهاء حرب إيران واحتواء تصاعد أزمة الطاقة!
25/03/2026 12:07:23
25/03/2026 12:07:23
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا اتخذ صلاح القرار الصعب؟
Lebanon 24
لماذا اتخذ صلاح القرار الصعب؟
05:30 | 2026-03-25
25/03/2026 05:30:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان الرحيل المفاجئ.. راتب محمد صلاح يتضاعف 3 مرات
Lebanon 24
بعد إعلان الرحيل المفاجئ.. راتب محمد صلاح يتضاعف 3 مرات
05:00 | 2026-03-25
25/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
10 وديات تحت المجهر.. بروفة المونديال تشتعل في آذار
Lebanon 24
10 وديات تحت المجهر.. بروفة المونديال تشتعل في آذار
04:45 | 2026-03-25
25/03/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وداع صلاح يهز غرفة ملابس ليفربول.. رسائل مؤثرة من زملائه ونجومه السابقين (صور)
Lebanon 24
وداع صلاح يهز غرفة ملابس ليفربول.. رسائل مؤثرة من زملائه ونجومه السابقين (صور)
02:30 | 2026-03-25
25/03/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة موجهة لأرسنال
Lebanon 24
ضربة موجهة لأرسنال
01:30 | 2026-03-25
25/03/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشارة مالية للقطاع العام بعد عيد البشارة
Lebanon 24
بشارة مالية للقطاع العام بعد عيد البشارة
03:15 | 2026-03-25
25/03/2026 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا ما حدث بين نازحين وسكان من ساحل علما بعد سقوط شظايا الصاروخ في المنطقة
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا ما حدث بين نازحين وسكان من ساحل علما بعد سقوط شظايا الصاروخ في المنطقة
10:22 | 2026-03-24
24/03/2026 10:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
في إسرائيل... هذا ما قِيلَ عن الصاروخ الذي سقط في كسروان
Lebanon 24
في إسرائيل... هذا ما قِيلَ عن الصاروخ الذي سقط في كسروان
11:04 | 2026-03-24
24/03/2026 11:04:48
Lebanon 24
Lebanon 24
من التهدئة إلى المباغتة: هل بدأ سيناريو توسيع الحرب؟
Lebanon 24
من التهدئة إلى المباغتة: هل بدأ سيناريو توسيع الحرب؟
12:00 | 2026-03-24
24/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات إنفجارات... سقوط شظايا صاروخ في كسروان (فيديو)
Lebanon 24
أصوات إنفجارات... سقوط شظايا صاروخ في كسروان (فيديو)
09:50 | 2026-03-24
24/03/2026 09:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
25/03/2026 12:07:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
25/03/2026 12:07:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
25/03/2026 12:07:23
Lebanon 24
Lebanon 24
