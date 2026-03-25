رياضة
وداع صلاح يهز غرفة ملابس ليفربول.. رسائل مؤثرة من زملائه ونجومه السابقين (صور)
Lebanon 24
25-03-2026
|
02:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشعل إعلان
محمد صلاح
رحيله عن
ليفربول
مع نهاية الموسم تفاعلاً واسعاً داخل الفريق، إذ سارع لاعبون حاليون وسابقون إلى
التعبير عن
تقديرهم للنجم المصري بعد مسيرته الطويلة مع النادي.
وامتلأت حسابات
صلاح على
مواقع التواصل برسائل وداع ودعم، في مشهد عكس حجمه داخل غرفة الملابس والأثر الذي تركه في زملائه خلال سنواته في "أنفيلد".
وكان أندي روبرتسون من أوائل المعلّقين، إذ اختصر موقفه بكلمة "الأعظم"، بينما عبّر فيرجيل فان دايك عن تقديره الكبير لصلاح بردّ حمل الكثير من الاحترام. ووصفه ريان جرافينبيرش بـ"الأسطورة"، في حين وجّه دومينيك سوبوسلاي رسالة داعمة ومؤثرة.
ولم يقتصر التفاعل على لاعبي ليفربول الحاليين، بل شمل أيضاً نجوماً سابقين رافقوا صلاح في سنوات التألق. فقد عبّر ترينت ألكسندر أرنولد عن امتنانه الكبير، مشيراً إلى قوة العلاقة التي جمعته بصلاح داخل الملعب وخارجه، كما انضم جوردان هندرسون إلى رسائل الوداع واصفاً إياه بـ"الملك".
ويطوي رحيل صلاح صفحة استثنائية في تاريخ ليفربول، بعدما لعب دوراً أساسياً في حصد ألقاب كبرى، يتقدمها
دوري أبطال أوروبا
والدوري الإنكليزي الممتاز، إلى جانب بصمته الواضحة على مستوى الأرقام الفردية.
