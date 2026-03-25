|
بعد إعلان الرحيل المفاجئ.. راتب محمد صلاح يتضاعف 3 مرات

Lebanon 24
25-03-2026 | 05:00
بعد إعلان الرحيل المفاجئ.. راتب محمد صلاح يتضاعف 3 مرات
فجّر إعلان محمد صلاح مغادرته ليفربول مع نهاية الموسم موجة واسعة من الجدل، تزامناً مع تقارير تتحدث عن اقترابه من خوض تجربة جديدة قد ترفع راتبه إلى مستوى غير مسبوق.

ووفق تقارير صحافية بريطانية، بات النجم المصري قريباً من الانتقال إلى النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية، في صفقة قد تضعه بين الأعلى أجراً في العالم، مع راتب متوقع يبلغ نحو "1.2 مليون جنيه إسترليني" أسبوعياً، أي ما يوازي ثلاثة أضعاف دخله الحالي.

وأشارت التقارير إلى أن رحيله يأتي رغم امتداد عقده مع ليفربول حتى عام 2027، بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة النادي على فسخ التعاقد بالتراضي، بما يتيح له خوض محطة جديدة بعد نحو 9 سنوات في "أنفيلد".

وفي المقابل، سيخفف رحيل صلاح العبء المالي عن ليفربول، إذ سيوفر النادي قرابة "400 ألف جنيه إسترليني" أسبوعياً من الرواتب، ما يمنحه هامشاً أوسع لإعادة ترتيب الفريق بعد خسارة أحد أبرز عناصره الهجومية.

وخلال مسيرته مع "الريدز"، ثبت صلاح مكانته بين كبار لاعبي النادي، بعدما ساهم في إحراز ألقاب بارزة، في مقدمها الدوري الإنكليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، إلى جانب بطولات محلية عدة، ودخوله قائمة الهدافين التاريخيين لليفربول.

ولم يمر إعلان الرحيل بهدوء على مواقع التواصل، إذ حقق الفيديو الذي نشره صلاح عبر منصة "إكس" ملايين المشاهدات خلال أقل من ساعة، مع عشرات آلاف التعليقات وإعادات النشر.

كما حصد الفيديو انتشاراً كبيراً عبر "إنستغرام" و"فيسبوك"، مع تفاعل واسع من الجماهير، في مشهد عكس حجم الحضور الجماهيري الذي يتمتع به النجم المصري.

وبرحيل صلاح، تُطوى صفحة من أبرز مراحل ليفربول الحديثة، فيما تبقى الأنظار متجهة إلى وجهته المقبلة، سواء كانت في الملاعب الأوروبية أو عبر تجربة جديدة في الدوري السعودي. (روسيا اليوم)

 
 
مواضيع ذات صلة
بعد إعلان الرحيل.. أين ستكون محطة صلاح المقبلة؟
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 12:10:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: صلاح يعلن الرحيل.. نهاية مشواره مع ليفربول
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 12:10:05 Lebanon 24 Lebanon 24
كم يبلغ راتب صلاح المتوقع في الدوري السعودي؟
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 12:10:05 Lebanon 24 Lebanon 24
محمد صلاح على أعتاب رقم تاريخي مع ليفربول
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 12:10:05 Lebanon 24 Lebanon 24

