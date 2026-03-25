10 وديات تحت المجهر.. بروفة المونديال تشتعل في آذار

تتحول فترة التوقف الدولي الحالية في آذار إلى محطة مفصلية للمنتخبات المتأهلة إلى 2026، مع إقامة سلسلة مباريات ودية ينظر إليها كفرصة حاسمة قبل وضع اللمسات الأخيرة على القوائم والتصورات الفنية. وتبرز في هذه المرحلة 10 مواجهات اعتبرها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي الأكثر أهمية بين مختلف المباريات الودية المقررة.



في بوسطن، تتجه الأنظار إلى القمة التي تجمع البرازيل وفرنسا الخميس، في اختبار بارز لمنتخبين من المرشحين للمنافسة على اللقب. ويدخل المنتخب الفرنسي المواجهة من دون خسارة منذ سقوطه أمام إسبانيا في الأمم الأوروبية في حزيران الماضي، فيما يبحث كارلو أنشيلوتي عن استعادة التوازن مع البرازيل بعد نتائج متذبذبة، في ظل غياب نيمار.



وفي تورونتو، يلتقي منتخب كندا مع تونس وسط قلق بسبب إصابة ألفونسو ديفيز، بينما يحاول جيسي مارش اختبار بدائل جديدة. أما تونس، فتخوض المباراة مع بداية مرحلة جديدة بقيادة صبري لموشي الذي يسعى إلى فرض بصمته بعد توليه المهمة في كانون الثاني.



وتشهد أورلاندو أول مواجهة بين كولومبيا وكرواتيا، حيث يستغل نيستور لورينزو اللقاء لتقييم بعض العناصر الشابة، في وقت يواصل فيه زلاتكو داليتش البحث عن حلول بديلة مع استمرار تعافي عدد من لاعبيه الأساسيين.



وفي ، تستضيف إنجلترا منتخب أوروغواي على ملعب ويمبلي، بعدما قدمت كتيبة توماس توخيل مشواراً مثالياً في التصفيات، فيما تسعى أوروغواي إلى تجاوز خسارة ثقيلة أمام ، مع التعويل على عودة فيدريكو فالفيردي.



أما المكسيك، فتواجه البرتغال في مكسيكو سيتي وسط غيابات مؤثرة في صفوف المنتخبين، إذ فقدت المكسيك عدداً من عناصرها بسبب الإصابة، فيما تأكد غياب عن البرتغال بسبب إصابة عضلية.



وفي مراكش، يخوض المغرب اختباراً جديداً أمام الإكوادور بقيادة محمد وهبي، مع استمرار القلق حول جاهزية نايف أكرد، بينما تبحث الإكوادور عن مزيد من الحلول الهجومية قبل خوض غمار المونديال.



كما يلتقي المنتخب الهولندي مع النرويج في أمستردام، في مواجهة تعيد الصراع بين فان دايك وهالاند، فيما تواجه إسكتلندا منتخب اليابان في غلاسكو، ويصطدم المنتخب الأميركي ببلجيكا في أتلانتا، بينما تختبر أستراليا خياراتها أمام كوراساو في ملبورن.



وتبقى هذه الوديات بمثابة بروفة أخيرة للمدربين واللاعبين، قبل الدخول في العد العكسي لانطلاق كأس العالم في حزيران المقبل.

