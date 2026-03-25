رياضة
لماذا كان الوقت الحالي الأنسب لرحيل صلاح؟
Lebanon 24
25-03-2026
|
09:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصل
جيمي
كاراجر تحليل قرار رحيل
محمد صلاح
، ليس فقط من حيث الخبر نفسه، بل أيضا توقيت الإعلان عنه، معتبرا أنه جاء في لحظة "ذكية ومناسبة" تبرز احتراما لمسيرته الكبيرة مع "الريدز".
وفي مقال نشره كاراجر عبر صحيفة "تيليغراف"، أثنى على خطوة صلاح، مؤكدا أن الإعلان عن رحيله الآن سيمنحه وداعا يمكن أن يليق بما قدمه للنادي خلال تسع سنوات حافلة بالإنجازات.
ورأى كاراجر أن التوقيت يسمح لصلاح بالخروج من أنفيلد كبطل محترم، بعيدا عن الفوضى التي قد تحيط بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية، مما يضمن لحظة وداع عاطفية للفرعون المصري مع الجماهير والزملاء.
وأشار كاراجر إلى أنه بالرغم من أن بعض النقاد قد يرون أن القرار جاء "متأخرا" وأنه كان بإمكان صلاح الإعلان عقب تحقيق لقب
الدوري الإنكليزي
الممتاز في الموسم الماضي، إلا أنه اعتبر أن هذه اللحظة أفضل لجميع الأطراف، لما توفره من فرصة للاستعداد النفسي وتنظيم الوداع بصورة لائقة.
وأضاف كاراجر أن صلاح، رغم مكانته الكبيرة، يدرك أن
كرة القدم
لا تتوقف عند لاعب معين، وأن النادي سيستمر في جذب الأضواء نحو نجوم جدد بعد رحيله، إلا أن اسمه سيظل محفورا في تاريخ "الريدز" كأحد أبرز اللاعبين في العصر الحديث.
وأشار التحليل أيضا إلى أهمية أن يعلن القرار في هذا التوقيت لتجنب أي تأثير سلبي على الفريق أثناء المنافسات الجارية، خصوصا مع استمرار
ليفربول
في منافسة قوية على عدة جبهات هذا الموسم.
ويأتي حديث كاراجر ضمن ردود الفعل والتحليلات المتزايدة بعد إعلان صلاح رحيله بنهاية الموسم الجاري، وهو ما يصنف نهاية أحد أبرز الفصول في تاريخ النادي، بعدما سجل أهدافا وإنجازات عديدة مع الفريق منذ انضمامه في 2017. (روسيا اليوم)
