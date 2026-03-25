رسميًا.. الخطيب يعلن انسحابه من ملف كرة القدم بالأهلي

أعلن محمود ، رئيس المصري، انسحابه رسميًا من الإشراف على ملف ، وذلك على خلفية الأزمات المتفاقمة التي يمر بها الفريق في الفترة الأخيرة.

وتسود حالة من الغضب بين جماهير الأهلي، بسبب تراجع الأداء رغم إبرام صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلى جانب تدعيمات ميركاتو يناير.

ورغم هذه التعزيزات، ودّع الأهلي بطولة كأس مصر مبكرًا من الدور الأول أمام فريق من الدرجة الثانية، كما خرج من منافسات كأس عاصمة مصر من دور المجموعات.

أما الصدمة الأكبر لجماهير "المارد الأحمر"، فتمثلت في الخروج من ربع نهائي أبطال إفريقيا، بعدما خسر ذهابًا أمام الترجي بنتيجة 0-1، قبل أن يتلقى هزيمة جديدة في الإياب بنتيجة 2-3، في سابقة تاريخية لم يشهدها النادي من قبل.

أعلن النادي الأهلي موافقة رسميًا على تكليف ياسين منصور نائب ، وسيد عبد الحفيظ الإدارة، بالإشراف على قطاع كرة القدم.وأصدر النادي الأهلي بيانًا قال فيه: "بناء على طلب محمود الخطيب، رئيس النادي، وافق مجلس الإدارة في اجتماعه اليوم على تكليف ياسين منصور ، وسيد عبد الحفيظ، ، بمهمة الإشراف العام على شؤون كرة القدم".وأشار النادي الأحمر في بيانه إلى أنه سيتم منح جميع الصلاحيات للثنائي ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، مع الدعم الكامل لهما من مجلس الإدارة.