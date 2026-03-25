رياضة

رسميًا.. الخطيب يعلن انسحابه من ملف كرة القدم بالأهلي

Lebanon 24
25-03-2026 | 15:21
رسميًا.. الخطيب يعلن انسحابه من ملف كرة القدم بالأهلي
أعلن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، انسحابه رسميًا من الإشراف على ملف كرة القدم، وذلك على خلفية الأزمات المتفاقمة التي يمر بها الفريق في الفترة الأخيرة.

وتسود حالة من الغضب بين جماهير الأهلي، بسبب تراجع الأداء رغم إبرام صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلى جانب تدعيمات ميركاتو يناير.

ورغم هذه التعزيزات، ودّع الأهلي بطولة كأس مصر مبكرًا من الدور الأول أمام فريق من الدرجة الثانية، كما خرج من منافسات كأس عاصمة مصر من دور المجموعات.

أما الصدمة الأكبر لجماهير "المارد الأحمر"، فتمثلت في الخروج من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما خسر ذهابًا أمام الترجي بنتيجة 0-1، قبل أن يتلقى هزيمة جديدة في الإياب بنتيجة 2-3، في سابقة تاريخية لم يشهدها النادي من قبل.


الخطيب ينسحب رسميًا
أعلن النادي الأهلي موافقة مجلس الإدارة رسميًا على تكليف ياسين منصور نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، بالإشراف على قطاع كرة القدم.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا قال فيه: "بناء على طلب محمود الخطيب، رئيس النادي، وافق مجلس الإدارة في اجتماعه اليوم على تكليف ياسين منصور نائب الرئيس، وسيد عبد الحفيظ، عضو المجلس، بمهمة الإشراف العام على شؤون كرة القدم".

وأشار النادي الأحمر في بيانه إلى أنه سيتم منح جميع الصلاحيات للثنائي ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، مع الدعم الكامل لهما من مجلس الإدارة.
