نجم شاب ينضم لمعسكر المنتخب المغربي!

تلقى النجم الشاب ريان بونيدا، مهاجم فريق أياكس الهولندي، دعوة رسمية للانضمام إلى منتخب المغرب، استعدادًا لخوض مباراتين وديتين أمام الإكوادور وباراغواي.
وسيشهد هذا الشهر الظهور الأول للمنتخب المغربي تحت قيادة المدرب الجديد محمد وهبي، ضمن تحضيرات أسود الأطلس لنهائيات كأس العالم 2026، مع حضور لافت لعدد من اللاعبين الشباب.
وتولى وهبي، الذي قاد منتخب المغرب للشباب للتتويج بكأس العالم في تشيلي العام الماضي، المسؤولية خلفًا لوليد الركراكي، الذي وصل بالمنتخب إلى نصف نهائي مونديال 2022.
وستجمع المباراة الأولى المنتخب المغربي مع الإكوادور يوم 27 آذار في مدريد، على أن يلتقي بعدها مع باراغواي يوم 31 من الشهر نفسه في مدينة لانس الفرنسية.
كشفت صحيفة "المنتخب" المغربية أن ريان بونيدا تلقى دعوة رسمية من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني.
وأوضحت الصحيفة أن الهدف من الدعوة هو تمكين اللاعب من التأقلم مع زملائه والتعرف إلى أجواء الفريق الوطني قبل المباراتين المقبلتين، في إطار سياسة الجامعة الرامية إلى دعم اللاعبين مزدوجي الجنسية وتسهيل اندماجهم داخل "المنظومة الوطنية".
ويذكر أن ريان بونيدا، البالغ 20 عامًا، وُلد ونشأ في بلجيكا، وهو مؤهل أيضًا للعب مع المغرب، موطن والديه، وقد اختار بالفعل ارتداء قميص المنتخب المغربي.