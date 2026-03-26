نجم شاب ينضم لمعسكر المنتخب المغربي!

تلقى النجم الشاب ريان بونيدا، مهاجم فريق أياكس ، دعوة رسمية للانضمام إلى منتخب ، استعدادًا لخوض مباراتين وديتين أمام الإكوادور وباراغواي.

وسيشهد هذا الشهر الظهور الأول للمنتخب تحت قيادة المدرب الجديد محمد وهبي، ضمن تحضيرات أسود الأطلس لنهائيات 2026، مع حضور لافت لعدد من اللاعبين الشباب.

وتولى وهبي، الذي قاد منتخب المغرب للشباب للتتويج بكأس العالم في تشيلي العام الماضي، المسؤولية خلفًا لوليد الركراكي، الذي وصل بالمنتخب إلى نصف نهائي مونديال 2022.

وستجمع المباراة الأولى المنتخب المغربي مع الإكوادور يوم 27 آذار في ، على أن يلتقي بعدها مع باراغواي يوم 31 من الشهر نفسه في مدينة لانس .

ريان بونيدا ينضم لمعسكر المغرب

كشفت صحيفة "المنتخب" المغربية أن ريان بونيدا تلقى دعوة رسمية من الجامعة الملكية المغربية للانضمام إلى معسكر .

وأوضحت الصحيفة أن الهدف من الدعوة هو تمكين اللاعب من التأقلم مع زملائه والتعرف إلى أجواء الفريق الوطني قبل المباراتين المقبلتين، في إطار سياسة الجامعة الرامية إلى دعم اللاعبين مزدوجي الجنسية وتسهيل اندماجهم داخل "المنظومة الوطنية".

ويذكر أن ريان بونيدا، البالغ 20 عامًا، وُلد ونشأ في ، وهو مؤهل أيضًا للعب مع المغرب، موطن والديه، وقد اختار بالفعل ارتداء قميص المنتخب المغربي.