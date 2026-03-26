"فيفا" يعاقب الزمالك ويحرمه من الانتقالات

وجه لاعبون سابقون وحاليون رسائل وداع حارة للمصري ، الذي أعلن يوم الثلاثاء رحيله عن النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي.



ونشر صلاح تصريحاً مؤثراً عبر ، قال فيه إن "ليس مجرد ناد، إنه شغف وتاريخ وروح"، مؤكداً أنه سيبقى دائماً بمثابة بيته.



كانت ردود فعل لاعبي ليفربول وقدامى اللاعبين سريعة ومفعمة بالحب.



ونقل موقع "تريبونا" أبرز ما كتبه نجوم ليفربول السابقون والحاليون على مواقع التواصل الاجتماعي في وداع صلاح، حيث قال إيليوت لاعب الفريق المعار إلى "أسطورة"، في وصف النجم المصري.

