رياضة

أربيلوا يعمل كـ "نادل" لنجوم ريال مدريد ويتودد إليهم

Lebanon 24
26-03-2026 | 03:00
أربيلوا يعمل كـ نادل لنجوم ريال مدريد ويتودد إليهم
أربيلوا يعمل كـ نادل لنجوم ريال مدريد ويتودد إليهم photos 0
كشف الصحافي إيدو أغيري في برنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني الشهير، أن ألفارو أربيلوا، مدرب ريال مدريد، يقوم بتقديم الإفطار إلى لاعبي الفريق بعد كل انتصار يحقق النادي الأبيض و "يقدم لهم الدونات والكعك".

ويمر ريال مدريد بنتائج إيجابية في الفترة الأخيرة بعدما تولى المدرب الإسباني المسؤولية الفنية خلفاً لمواطنه تشابي ألونسو، إذ بلغ الفريق ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وما زال يلاحق برشلونة في الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط.
وفي الوقت الذي أشارت فيه تقارير إعلامية إلى أن أربيلوا يتمتع بعلاقة جيدة للغاية مع لاعبي ريال مدريد، كشف الصحافي إيدو أغيري أن المدرب البالغ من العمر 43 عاماً يتبع حيلة جديدة للحفاظ على حماس لاعبيه بعد كل مباراة مهمة.

وقال الصحافي خلال حديثه في برنامج "إل تشيرينغيتو": عندما يفوز ريال مدريد بمباراة، في اليوم التالي قبل التدريب، يدخل أربيلوا غرفة الملابس مع الإفطار ويوزع على جميع اللاعبين كجائزة، يحمل صينية ويمرر بعض الكرواسون والدونات، وكان يفعل ذلك أيضاً في كاستيا.
وأضاف إيدو أغيري: جميع اللاعبين سعداء بألفارو أربيلوا، وهو يعرف كيف يدير غرور اللاعبين وكيف يستخرج أفضل ما لديهم، نشاهد أفضل نسخة من فيدي فالفيردي وفينيسيوس جونيور وتشواميني ودياز، كما ظهر اللاعب الشاب تياغو بيتارش، كما يمكنك أن ترى أن اللاعبين يعملون بجد أكبر وبروح الجماعة.
