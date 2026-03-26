تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
7
o
بشري
9
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
رياضة
دي لا فوينتي: نجحنا في إبعاد لامين يامال عن المغرب وغينيا الاستوائية
Lebanon 24
26-03-2026
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشاد لويس دي لا فوينتي،
المدير الفني
لمنتخب
إسبانيا
لكرة القدم
، بالنجم الشاب لامين يامال، واصفاً إياه بالموهبة الفريدة التي "لمستها لمسة سحرية".
وأكد دي لا فوينتي مكانة يامال /18 عاماً/ كجوهرة تاج المنتخب الإسباني، حيث أثنى على شخصية جناح فريق
برشلونة الإسباني
وتطوره، مسلطاً الضوء على
التزام
الاتحاد الإسباني
لكرة القدم الراسخ بتأمين مستقبله الدولي.
ولم يدخر دي لا فوينتي جهداً في وصف يامال، مشيدًا بخريج
أكاديمية
برشلونة
كمثال يحتذى به للاعبين الشباب في جميع أنحاء العالم.
وفي حديثه على برنامج "ريفيلادو" على منصة (دي أيه زد إن)، أكد المدرب الإسباني أن النجم الواعد يمتلك ميزة نادرة تميزه عن أقرانه في عالم الساحرة المستديرة.
وأكد دي لا فوينتي: لامين مثال للشاب المتكامل، المتعلم، والمحترم، والموهوب للغاية. يمكنكم أن تروا على الفور هذا النوع من لاعبي
كرة القدم
الذين يتمتعون بلمسة سحرية.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24