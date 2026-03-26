دي لا فوينتي: نجحنا في إبعاد لامين يامال عن المغرب وغينيا الاستوائية

أشاد لويس دي لا فوينتي، لمنتخب ، بالنجم الشاب لامين يامال، واصفاً إياه بالموهبة الفريدة التي "لمستها لمسة سحرية".



وأكد دي لا فوينتي مكانة يامال /18 عاماً/ كجوهرة تاج المنتخب الإسباني، حيث أثنى على شخصية جناح فريق وتطوره، مسلطاً الضوء على لكرة القدم الراسخ بتأمين مستقبله الدولي.



ولم يدخر دي لا فوينتي جهداً في وصف يامال، مشيدًا بخريج كمثال يحتذى به للاعبين الشباب في جميع أنحاء العالم.

وفي حديثه على برنامج "ريفيلادو" على منصة (دي أيه زد إن)، أكد المدرب الإسباني أن النجم الواعد يمتلك ميزة نادرة تميزه عن أقرانه في عالم الساحرة المستديرة.



وأكد دي لا فوينتي: لامين مثال للشاب المتكامل، المتعلم، والمحترم، والموهوب للغاية. يمكنكم أن تروا على الفور هذا النوع من لاعبي الذين يتمتعون بلمسة سحرية.