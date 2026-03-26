رياضة

قرار مفاجئ ينقذ ريال مدريد

Lebanon 24
26-03-2026 | 08:33
قرار مفاجئ ينقذ ريال مدريد
أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم قرارها بعد طرد نجم ريال مدريد فيديريكو فالفيردي خلال مواجهة الديربي أمام أتلتيكو مدريد في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.
 
وعلى خلاف التوقعات التي رجحت إيقاف اللاعب لمباراتين، قررت اللجنة الاكتفاء بعقوبة الإيقاف لمباراة واحدة فقط، ما يعني غيابه عن اللقاء المقبل أمام ريال مايوركا، على أن يكون متاحا بعد ذلك لبقية المباريات.

وجاء القرار استنادا إلى تقرير حكم المباراة، الذي وصف تدخل فالفيردي بالقوة المفرطة، لكنه لم يصنفه كتصرف خارج إطار اللعب بشكل يستوجب عقوبة أشد.
 
وكان ريال مدريد تقدم باستئناف لإلغاء البطاقة الحمراء، مؤكدا أن التدخل جاء في سياق التنافس على الكرة، إلا أن اللجنة رفضت الطعن لعدم وجود دليل واضح يناقض تقرير الحكم.

وفي تفسيرها للقرار، أوضحت اللجنة أنها استبعدت تطبيق البند الذي يفرض عقوبات مشددة على التدخلات خارج اللعب، واعتبرت الواقعة ضمن الحالات التي تستوجب الحد الأدنى من العقوبة، خاصة في ظل عدم حدوث إصابة خطيرة. (روسيا اليوم) 
