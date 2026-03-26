نزال مرتقب في مانشستر بين تومي فيوري وإدي هول

تستعد مدينة لاستضافة نزال مرتقب في منتصف العام الحالي يجمع بين الملاكم تومي فيوري ومواطنه إدي هول، المتوج سابقاً بلقب "أقوى رجل في العالم".

ومن المقرر إقامة هذا النزال ضمن عرض "ميسفيتس بوكسينغ" في صالة "إيه أو أرينا" خلال النصف الأول من شهر يونيو المقبل.



ويأتي هذا اللقاء المرتقب بفارق وزن كبير يصل إلى نحو 63 كيلوغراماً؛ إذ يبلغ وزن فيوري 90 كيلوغراماً تقريباً، بينما يتجاوز وزن هول 150 كيلوغراماً. وفي هذا السياق، صرح هول بأن النزال سيجري في 13 يونيو، معرباً عن حماسه لخوض المواجهة.

ومن جانبه، لمح فيوري في وقت سابق إلى عودة قوية للحلبات، واصفاً النزال القادم بأنه سيكون "حدثاً كبيراً".



ويتمتع تومي فيوري، الأخ الأصغر لبطل العالم ، بسجل احترافي مثالي يتضمن 11 انتصاراً دون أي خسارة. وفي المقابل، يمتلك إدي هول سجلاً متواضعاً في الملاكمة بنزال رسمي واحد خسره عام 2022، إلا أنه يشتهر برقمه القياسي العالمي السابق في رفع الأثقال وتجاربه المتعددة في القتالات المختلطة ومصارعة الذراع.