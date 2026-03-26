منصور يشيد بمحمد صلاح ويعتبره "إضافة قيّمة" لأي فريق

أشاد الملياردير المصري محمد منصور، مالك نادي سان دييغو إف سي، بالنجم المصري ، واصفاً إياه بأنه «إضافة قيّمة» لأي فريق، وسط تصاعد التكهنات حول وجهة اللاعب المقبلة بعد إعلان رحيله عن .

وقال منصور، خلال مشاركته في قمة «أعمال كرة القدم» في أتلانتا، إن صلاح «أحد أعظم اللاعبين في الوقت الحالي»، معبّراً عن فخره بكونه مواطناً مصرياً. وأضاف: «أي فريق ينجح في ضمه، سيكون من دون شك إضافة قيّمة له».

ورغم الإشادة بصلاح، رفض منصور الإفصاح عن ما إذا كان ناديه يسعى بشكل نشط للتعاقد معه، مشدداً على أن قرارات التعاقدات تُترك لإدارة النادي والمدرب، قائلاً: «أترك القرار للأشخاص المسؤولين… إذا قلتم لا، فهذا اللاعب لا يتناسب معنا».

ويأتي حديث منصور في وقت يكثر فيه التكهن حول مستقبل صلاح، بعد موسم صعب له مع ليفربول تراجع فيه أداؤه وسجل 5 أهداف فقط، وسط ترجيحات بأن وجهته المقبلة قد تكون الدوري السعودي أو الدوري الأميركي، على غرار نجوم سابقين مثل وأنطوان غريزمان وهيونغ-مين سون.

ويعتبر نادي سان دييغو من الفرق الصاعدة في الدوري الأميركي «إم إل إس»، بعد أن أسس منصور النادي بالتعاون مع قبيلة سيكوان الأميركية الأصلية، وحقق في موسمه الأول رقماً قياسياً في عدد النقاط لأندية جديدة، ويعتمد حالياً على لاعبين صغار السن من أكاديميات «رايت تو دريم» العالمية التي يديرها منصور في مصر وغانا والدنمارك.

وأكد منصور أن أسلوب لعب النادي يعتمد على الجهد الجماعي والطاقة وروح الفوز، قائلاً: « رياضة جماعية، وليست مجرد لاعب واحد».