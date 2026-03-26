تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

منصور يشيد بمحمد صلاح ويعتبره "إضافة قيّمة" لأي فريق

Lebanon 24
26-03-2026 | 15:54
A-
A+
منصور يشيد بمحمد صلاح ويعتبره إضافة قيّمة لأي فريق
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أشاد الملياردير المصري محمد منصور، مالك نادي سان دييغو إف سي، بالنجم المصري محمد صلاح، واصفاً إياه بأنه «إضافة قيّمة» لأي فريق، وسط تصاعد التكهنات حول وجهة اللاعب المقبلة بعد إعلان رحيله عن ليفربول.

وقال منصور، خلال مشاركته في قمة «أعمال كرة القدم» في أتلانتا، إن صلاح «أحد أعظم اللاعبين في الوقت الحالي»، معبّراً عن فخره بكونه مواطناً مصرياً. وأضاف: «أي فريق ينجح في ضمه، سيكون من دون شك إضافة قيّمة له».

ورغم الإشادة بصلاح، رفض منصور الإفصاح عن ما إذا كان ناديه يسعى بشكل نشط للتعاقد معه، مشدداً على أن قرارات التعاقدات تُترك لإدارة النادي والمدرب، قائلاً: «أترك القرار للأشخاص المسؤولين… إذا قلتم لا، فهذا اللاعب لا يتناسب معنا».

ويأتي حديث منصور في وقت يكثر فيه التكهن حول مستقبل صلاح، بعد موسم صعب له مع ليفربول تراجع فيه أداؤه وسجل 5 أهداف فقط، وسط ترجيحات بأن وجهته المقبلة قد تكون الدوري السعودي أو الدوري الأميركي، على غرار نجوم سابقين مثل ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان وهيونغ-مين سون.

ويعتبر نادي سان دييغو من الفرق الصاعدة في الدوري الأميركي «إم إل إس»، بعد أن أسس منصور النادي بالتعاون مع قبيلة سيكوان الأميركية الأصلية، وحقق في موسمه الأول رقماً قياسياً في عدد النقاط لأندية جديدة، ويعتمد حالياً على لاعبين صغار السن من أكاديميات «رايت تو دريم» العالمية التي يديرها منصور في مصر وغانا والدنمارك.

وأكد منصور أن أسلوب لعب النادي يعتمد على الجهد الجماعي والطاقة وروح الفوز، قائلاً: «كرة القدم رياضة جماعية، وليست مجرد لاعب واحد».

أسطورة فريق ليفربول يكشف بعض الأمور عن محمد صلاح
ميرنا جميل تشيد بمحمد إمام: مستمتعة بالعمل معه في "الكينغ"
سلوت يخرج عن صمته: محمد صلاح "استثنائي" والانتقادات لا تعكس الواقع
مدرب "ليفربول" عن محمد صلاح: أتوقّع أنّ يتخطّى جيرارد
إدارة النادي

ليونيل ميسي

محمد صلاح

كرة القدم

ليفربول

السعود

ليونيل

سعودي

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24