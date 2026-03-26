تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

سينر يتأهل لنصف نهائي ميامي بعد سحق تيافو

Lebanon 24
26-03-2026 | 17:00
A-
A+
سينر يتأهل لنصف نهائي ميامي بعد سحق تيافو
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تأهل الإيطالي يانيك سينر، المصنّف ثانياً عالمياً، إلى نصف نهائي دورة ميامي للتنس بعد فوزه الساحق على الأميركي فرانسيس تيافو 6-2 و6-2، الخميس.

لم يجد سينر أي صعوبة في التغلب على منافسه على ملعب «هارد روك ستاديوم»، حيث أنهى المجموعة الأولى في 31 دقيقة فقط، قبل أن يسيطر على المجموعة الثانية ليختتم اللقاء في ساعة و11 دقيقة. ورفع الإيطالي بهذا الفوز سلسلة انتصاراته في دورات «الماسترز» إلى 30 مباراة دون خسارة أي مجموعة منذ أكتوبر الماضي.

وسيواجه سينر في نصف النهائي الفائز من مواجهة الألماني ألكسندر زفيريف، المصنّف رابعاً، والأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو، بينما يتواجه في نصف النهائي الآخر الفرنسي أرتور فيس والتشيكي ييري ليهيتشكا.

ويأمل سينر، الفائز بدورة ميامي 2024 ومؤخراً بلقب دورة إنديان ويلز لماسترز للألف نقطة، في تحقيق الثنائية الأميركية «سانشاين دابل»، وهو إنجاز لم يتحقق عند الرجال منذ السويسري روجيه فيدرر عام 2017.

Advertisement
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24