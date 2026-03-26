سينر يتأهل لنصف نهائي ميامي بعد سحق تيافو

تأهل الإيطالي يانيك سينر، المصنّف ثانياً عالمياً، إلى نصف نهائي دورة ميامي للتنس بعد فوزه الساحق على الأميركي تيافو 6-2 و6-2، الخميس.

لم يجد سينر أي صعوبة في التغلب على منافسه على ملعب «هارد روك ستاديوم»، حيث أنهى في 31 دقيقة فقط، قبل أن يسيطر على ليختتم اللقاء في ساعة و11 دقيقة. ورفع بهذا الفوز سلسلة انتصاراته في دورات «الماسترز» إلى 30 مباراة دون خسارة أي مجموعة منذ أكتوبر الماضي.

وسيواجه سينر في نصف النهائي الفائز من مواجهة الألماني ألكسندر زفيريف، المصنّف رابعاً، والأرجنتيني سيروندولو، بينما يتواجه في نصف النهائي الآخر الفرنسي أرتور فيس والتشيكي ييري ليهيتشكا.

ويأمل سينر، الفائز بدورة ميامي 2024 ومؤخراً بلقب دورة إنديان لماسترز للألف نقطة، في تحقيق الثنائية الأميركية «سانشاين دابل»، وهو إنجاز لم يتحقق عند الرجال منذ السويسري روجيه فيدرر عام 2017.