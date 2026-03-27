إلغاء مؤتمر منتخب الهند قبل مواجهة هونغ كونغ

ألغيت، فعاليات مؤتمر صحافي لمنتخب قبل مباراته ضد ضمن تصفيات 2027، بعد منع المدرب خالد جميل وبعض اللاعبين من دخول ملعب «جواهر لال نهرو» في كوتشي.

وأوضحت وكالة « آي» نقلاً عن مسؤول في الاتحاد أن سبب الإلغاء يعود إلى عدم دفع اتحاد في ولاية كيرلا للوديعة التأمينية الإلزامية للسلطات المحلية المالكة للملعب.

وأكد الاتحاد الهندي في بيان أن المباراة المقررة يوم الثلاثاء ستُقام وفق الخطة المعلنة، معرباً عن ثقته في أن اتحاد كيرلا سيستكمل الإجراءات الرسمية مع السلطات المحلية.

ويُذكر أن الاتحاد الهندي تعرض لانتقادات مؤخراً بعد إرسال قمصان بمقاسات أصغر من المطلوبة لمنتخب السيدات خلال مشاركته في كأس للسيدات، ما اضطر المسؤولين لإعادة تصنيع الأطقم محلياً.

وفقد منتخب الرجال فرصة التأهل لكأس آسيا 2027 بعدما تذيل في المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة للبطولة التي ستُقام في .