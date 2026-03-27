|
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
15
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
7
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
رياضة
إيطاليا تتجاوز عقدة الملحق
Lebanon 24
27-03-2026
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حجز المنتخب
الإيطالي
مكانه في نهائي الملحق
الأوروبي
المؤهل إلى
كأس العالم
2026، بعدما تغلب على
أيرلندا الشمالية
بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في بيرغامو.
وجاء هدفي "الأتزوري" عبر
ساندرو تونالي
ومويس كين، ليقترب المنتخب الإيطالي من عبور محطة لطالما شكلت له عقدة في السنوات الماضية.
وبهذا الفوز، تخطت
إيطاليا
نصف نهائي الملحق، بعدما كانت قد أخفقت في النسختين السابقتين، إذ سقطت أمام
السويد
في ملحق 2018، ثم ودعت بشكل مفاجئ أمام مقدونيا الشمالية في 2022.
وانتهى الشوط الأول من المباراة من دون أهداف، في ظل حذر واضح من الطرفين، قبل أن يتبدل أداء إيطاليا بعد الاستراحة وتفرض أفضلية هجومية أكبر.
وبعد عدة محاولات، افتتح تونالي التسجيل في الدقيقة 56 بتسديدة أرضية من خارج المنطقة، قبل أن يحسم مويس كين النتيجة في الدقيقة 80 بتصويبة قوية ارتطمت بالقائم وعانقت الشباك.
وسينتظر المنتخب الإيطالي الفائز من مواجهة
ويلز
والبوسنة، من أجل خوض نهائي الملحق يوم الإثنين 31 آذار على أرض المتأهل من تلك المباراة.
منسى يستعرض المرحلة الثانية من خطة الجيش مع الملحق الأميركي
Lebanon 24
منسى يستعرض المرحلة الثانية من خطة الجيش مع الملحق الأميركي
27/03/2026 15:34:50
27/03/2026 15:34:50
Lebanon 24
Lebanon 24
صدور قانون التمديد لمجلس النواب في ملحق خاص في الجريدة الرسمية (صورة)
Lebanon 24
صدور قانون التمديد لمجلس النواب في ملحق خاص في الجريدة الرسمية (صورة)
27/03/2026 15:34:50
27/03/2026 15:34:50
Lebanon 24
Lebanon 24
توغل اسرائيلي تكتيكي و"عقدة الخيام" لقطع خطوط إمداد "حزب الله"
Lebanon 24
توغل اسرائيلي تكتيكي و"عقدة الخيام" لقطع خطوط إمداد "حزب الله"
27/03/2026 15:34:50
27/03/2026 15:34:50
Lebanon 24
Lebanon 24
شمخاني: إذا كانت عقدة أميركا السلاح النووي فالاتفاق وارد
Lebanon 24
شمخاني: إذا كانت عقدة أميركا السلاح النووي فالاتفاق وارد
27/03/2026 15:34:50
27/03/2026 15:34:50
Lebanon 24
Lebanon 24
