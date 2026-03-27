إيطاليا تتجاوز عقدة الملحق

حجز المنتخب مكانه في نهائي الملحق المؤهل إلى 2026، بعدما تغلب على بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في بيرغامو.



وجاء هدفي "الأتزوري" عبر ومويس كين، ليقترب المنتخب الإيطالي من عبور محطة لطالما شكلت له عقدة في السنوات الماضية.



وبهذا الفوز، تخطت نصف نهائي الملحق، بعدما كانت قد أخفقت في النسختين السابقتين، إذ سقطت أمام في ملحق 2018، ثم ودعت بشكل مفاجئ أمام مقدونيا الشمالية في 2022.



وانتهى الشوط الأول من المباراة من دون أهداف، في ظل حذر واضح من الطرفين، قبل أن يتبدل أداء إيطاليا بعد الاستراحة وتفرض أفضلية هجومية أكبر.



وبعد عدة محاولات، افتتح تونالي التسجيل في الدقيقة 56 بتسديدة أرضية من خارج المنطقة، قبل أن يحسم مويس كين النتيجة في الدقيقة 80 بتصويبة قوية ارتطمت بالقائم وعانقت الشباك.



وسينتظر المنتخب الإيطالي الفائز من مواجهة والبوسنة، من أجل خوض نهائي الملحق يوم الإثنين 31 آذار على أرض المتأهل من تلك المباراة.

