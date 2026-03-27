24دقيقة من حلم كوسوفو المونديالي.. إسقاط سلوفاكيا وبلوغ نهائي الملحق

فجّر منتخب كوسوفو مفاجأة كبيرة بتأهله إلى نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2026، بعدما تغلب على سلوفاكيا "4-3" خارج أرضه في نصف النهائي.



ويخوض منتخب كوسوفو مسيرة حديثة نسبياً على ، إذ لعب أول مباراة رسمية له عام 2014 بعد حصوله على الاعتراف القاري والدولي. وبعد أن اكتفى بفوز واحد فقط في 18 مباراة خلال تصفيات مونديالي 2018 و2022، بدا المشهد مختلفاً هذه المرة، بعدما أنهى المرحلة الأولى من التصفيات في المركز الثاني خلف برصيد 11 نقطة، من 3 انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة.



وفي براتيسلافا، بدأ أصحاب الأرض المباراة بقوة وتقدموا مبكراً عبر مارتن فالينت في الدقيقة السادسة، قبل أن يعادل فالدين هودزا النتيجة لكوسوفو في الدقيقة 21. وقبل نهاية الشوط الأول، أعاد لوكا هارسيلين سلوفاكيا إلى المقدمة بهدف ثانٍ من ركلة حرة، لينتهي النصف الأول بتقدم أصحاب الأرض.



لكن الشوط الثاني حمل تحولاً كاملاً، إذ أدرك فيسيك أسلاني التعادل سريعاً في الدقيقة 47، ثم منح فلوران موسوليا كوسوفو التقدم في الدقيقة 60، قبل أن يضيف كريشنيك هازراجي الهدف الرابع في الدقيقة 72.



وفي الوقت بدل الضائع، سجل ديفيد سترليتش الهدف الثالث لسلوفاكيا، إلا أن الوقت لم يسعف أصحاب الأرض لتفادي الخسارة، ليحسم منتخب كوسوفو بطاقة العبور إلى النهائي.



وسيخوض المنتخب الكوسوفي نهائي الملحق على أرضه في بريشتينا أمام ، التي تجاوزت رومانيا بهدف دون رد، على أن تقام المباراة في 31 آذار، حيث سيكون الموعد مع تأهل تاريخي لكوسوفو أو عودة تركية إلى للمرة الأولى منذ 2002.

